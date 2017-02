"Let's Dance": Ist Pietro Lombardi der große Unbekannte?

Was ist dran an dem Gerücht, dass Pietro Lombardi (24, "Mein Herz" ) in der RTL-Show "Let's Dance" das Tanzbein schwingen wird? Lombardi und RTL sollen sich einig sein, der Vertrag werde demnächst unterschrieben, berichtet "Bild". Der Sender wollte das auf Anfrage von spot on news nicht kommentieren: "Wir werden Nr. 14 auf dem diesjährigen Tanzparkett zu gegebener Zeit bekannt geben", heißt es.

Pietro Lombardi würde sich in illustrer Gesellschaft befinden, sollte er der noch fehlende Kandidat der Jubiläumsstaffel sein. Ab 17. März läuft die Tanzshow wieder: Dann will RTL zehn Staffeln "Let's Dance" "mit Glamour, Glanz und Taktgefühl auf dem Parkett" feiern - mit altbewährter Jury bestehend aus Motsi Mabuse, Jorge Gonzalez und Joachim Llambi und den bekannten Moderatoren Daniel Hartwich und Sylvie Meis. Als Kandidaten mit dabei sind Schlagersängerin Vanessa Mai, Moderator Jörg Draeger, Volkmusik-Star Maxi Arland, Schauspielerin Cheyenne Pahde, Komiker Faisal Kawusi, die beiden Sänger Gil Ofarim und Bastiaan Ragas, die Models Ann-Kathrin Brömmel und Angelina Kirsch, It-Girl Chiara Ohoven, Paralympics-Sieger Heinrich Popow, Ex-Eisschnellläuferin Anni Friesinger-Postma und Profiboxerin Susi Kentikian.

Am 24. Februar gibt es zum Auftakt der neuen Staffel "Let's Dance - Wer tanzt mit wem? Die große Kennenlernshow" zu sehen: In der Live-Show treffen Promis und Tanzprofis aufeinander und erfahren, wer mit wem die nächsten Wochen verbringen wird. Spätestens dann dürfte auch klar sein, ob Pietro Lombardi dabei ist... Seine Ex Sarah Lombardi hat ihm das schon voraus: Sie belegte im Juni 2016 den zweiten Platz in der Tanzshow.