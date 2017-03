"Let's Dance": Giovanni Zarrella als Ersatz für Pietro Lombardi?

Wer wird der Nachfolger von Pietro Lombardi (24, "Call My Name" ) bei der RTL-Show "Let's Dance"? Am 17. März um 20:15 Uhr beginnt die Jubiläumsstaffel. Lombardi kann bekanntlich wegen einer Fußverletzung nicht mitmachen. Wie die "Bild"-Zeitung nun erfahren haben will, soll Moderator Giovanni Zarrella (38) sein Ersatz sein. Offiziell bestätigt ist dies allerdings noch nicht.

Der deutsch-italienische Musiker hat auf jeden Fall reichlich Tanzerfahrung. Als ehemaliges Mitglied der Popband Bro'Sis ("Hot Temptation" ) hat er bereits bewiesen, dass er sowohl Taktgefühl als auch Gesangstalent besitzt. Außerdem nahm er 2009 am Sat.1-Tanzwettbewerb "Yes, we can dance" teil und ging mit seiner Performance zu Michael Jacksons "Smooth Criminal" als Gewinner hervor. Das Preisgeld teilte er mit dem Zweitplatzierten Ross Antony (42), das sie beide spendeten. Und Ehefrau Jana Ina (40) wäre sicherlich ein idealer Glücksbringer im Publikum der Show...