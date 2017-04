Lena Meyer-Landrut und Stefanie Giesinger läuten das Coachella ein

Auf dem "Coachella Valley Music and Arts Festival" in Kalifornien trifft man das Who is Who der Hollywood-Stars. Doch auch zwei deutsche Girls wollten sich den Auftakt des Festivals am Freitag nicht entgehen lassen: Sängerin Lena Meyer-Landrut (25) und Model Stefanie Giesinger (20). Landrut veröffentlichte ein Foto bei Instagram, auf dem sie ein schwarzes Crop Top aus Samt und eine blaue Jeans im Used-Look trägt. Um das Boho-Outfit abzurunden, kombinierte sie dazu jede Menge Ketten, einen Choker und große Creolen.

Auch Giesinger legte einen stylischen Auftritt hin, entschied sich aber für einen eher romantischen Hippie-Look. Sie setzte ihre Modelkurven mit einem schicken schwarzen Maxikleid, das am Oberkörper auf feiner Spitze gefertigt und von der Taille abwärts bunt gemustert war, in Szene. Ihre Haare trug sie, genau wie Landrut, sanft gewellt. Fakt ist: Mit diesen modischen Outfits können die zwei BFFs locker mit der Hollywood-Prominenz mithalten!