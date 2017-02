Lena Gercke: Rührende Liebeserklärung an ihren Freund Kilian

Vor kurzem erst musste Lena Gercke (28) einen schweren Verlust hinnehmen. Anfang Februar starb ihr Vater im Alter von nur 61-Jahren. Daraufhin war es sowohl in der Öffentlichkeit als auch in den sozialen Netzwerken erstmal stumm um das Model. Doch nun hat sich Lena Gercke auf Instagram zurückgemeldet - mit einer rührenden Liebeserklärung an ihren Freund Kilian Müller-Wohlfahrt.

Zu einem Schwarz-Weiß-Bild, das die beiden von hinten zeigt, schrieb sie: "Wenn du denkst, dass deine Welt auseinanderfällt, ist alles was zählt, die Person, die dich ins Leben zurückholt." Dass Müller-Wohlfahrt seiner Freundin in der schweren Zeit beistand und immer noch beisteht, dafür spricht auch, dass er in der Traueranzeige der Familie erwähnt wird. In der Zeitung offenbarte sich wie groß der Verlust für die Familie ist: "Mein Herz das blutet immer noch sehr, denn diese Trennung ist für mich schwer. Er war der Mittelpunkt unserer Familie, wir vermissen ihn sehr", zitierten mehrere Medien aus der Anzeige.