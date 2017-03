Leipziger Buchmesse: Diese Stars sind dabei

Von Donnerstag bis Sonntag steht Leipzig wieder im Mittelpunkt für Leseratten: Die Buchmesse läuft! Dabei sind in diesem Jahr 2.493 Aussteller aus 43 Ländern. In über 3.400 Veranstaltungen soll es für die Besucher jede Menge Neuerscheinungen, Denkanstöße und Diskussionsforen geben. Mit von der Partie sind natürlich auch wieder einige Stars:

Unter anderem wird Instagram-Star Pamela Reif (20) erwartet. Das Model präsentiert ihren 2,8 Millionen Followern nicht nur ihren Lifestyle, sondern hat auch gerade ihr Buch "Strong & Beautiful" herausgebracht. Darin erzählt sie, wie sie zum Social-Media-Star wurde. Außerdem gibt sie Tipps zu den Themen Beauty, Fitness und Ernährung. Einen persönlichen Termin wird es in Leipzig allerdings nicht geben; die 20-Jährige schrieb auf Instagram: "WICHTIG: Der Signiertermin in Leipzig musste aufgrund von mangelnden Sicherheitsvorkehrungen des Einkaufscenters leider abgesagt werden."

Es wird spannend

Ob Walter Plathe (66) auch diese Fan-Massen anzieht? Der Schauspieler, der siebzehn Jahre lang die Hauptrolle in der ZDF-Serie "Der Landarzt" spielte, wird sein Buch "Ich habe nichts ausgelassen" vorstellen. Ebenfalls in Leipzig vor Ort ist unter anderem Dagmar Manzel (58) mit "Menschenskind: Eine Autobiographie in Gesprächen mit Knut Elstermann".

Spannend wird es mit dem dänischen Bestsellerautor Jussi Adler-Olsen (66), der seinen neuen Thriller "Selfies" im Gepäck hat: In seinem siebten Fall hat es Vizepolizeikommissar Carl Mørck nicht nur mit einem mysteriösen Mord zu tun, eine Clique von jungen Frauen treibt in Adler-Olsens neuem Buch ihr Unwesen. Außerdem erleidet Mørcks Mitarbeiterin Rose einen schweren Zusammenbruch - das Sonderdezernat Q muss sich mit ihrer Vergangenheit beschäftigen...

Ebenfalls in Leipzig anzutreffen ist ein anderer Meister des Nervenkitzels: Sebastian Fitzek (45). Sein neues Werk "AchtNacht" ist gerade erschienen. Martin Suter (69, "Elefant") wird zudem in Leipzig zu sehen sein, genau wie unter anderem auch Eva Menasse (46) oder Feridun Zaimoglu (52).