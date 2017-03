Lebensgefahr! Ärzte kämpften um das Leben von Ottfried Fischer

Große Sorge um den beliebten Schauspieler Ottfried Fischer. Wie die Münchener "TZ" berichtet, hatte der 63-Jährige eine schwere Blutvergiftung erlitten und musste auf einer Intensivstation behandelt werden - Lebensgefahr! Die Vergiftung sei aufgrund eines seltenen Keimes ausgelöst worden. Fischer in einem ersten Statement noch aus dem Krankenbett: "Ich dachte: Jetzt geht's zu Ende." Er habe einen Kurzurlaub beim Brandner Kasper gemacht.

Mittlerweile sei der "Bulle von Tölz" allerdings über den Berg, ihm gehe es wieder besser. Fischer erklärte weiter, dass er sich gerade in einer anderen Klinik befand, um seine Parkinson-Krankheit behandeln zu lassen. Dort sei er zusammengebrochen und wurde anschließend sofort ins Schwabinger Krankenhaus in München verlegt. Er sei mehrere Tage nicht bei Bewusstsein gewesen. "Ich kann mich an gar nichts mehr erinnern", sagt Fischer.