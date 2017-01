Laura Prepon und Ben Foster erwarten wohl ihr erstes Kind

Seit Oktober vergangenen Jahres sind Laura Prepon (36) und Ben Foster (36) verlobt. Jetzt wagen die beiden Schauspieler den nächsten Schritt. Der "Orange Is the New Black"-Star und der "Hell Or High Water" -Darsteller bekommen angeblich ihr erstes gemeinsames Kind, wie "People" berichtet. Ein nicht näher genannter Insider habe dem US-Magazin verraten, dass Prepon schwanger sei.

Zuletzt wurden die beiden gemeinsam auf dem Sundance Film Festival gesehen, wo Foster laut einem anwesenden Gast besonders beschützend gewirkt haben soll. So sei er am Abend während einer Award-Gala nie von Prepons Seite gewichen. Sprecher der beiden Schauspieler oder gar sie selbst haben die freudige Nachricht allerdings noch nicht bestätigt. Das könnte sich auch durchaus nicht so schnell ändern, sprechen sowohl Prepon als auch Foster doch ungern öffentlich über ihr Privatleben.