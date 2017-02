Launch-Trailer von "Horizon Zero Dawn" begeistert die Fans

In den USA müssen die Fans noch drei Mal schlafen, in Deutschland vier Mal. Dann endlich (am 28.02. bzw. 01.03.) bringt Sony das mit großer Spannung erwartete "Horizon Zero Dawn" auf den Markt. Jetzt veröffentlichten die Macher allerdings bereits den Launch-Trailer auf Youtube und begeistern damit die Gaming-Welt. Die Protagonistin, die Kriegerin Aloy, streift dort durch die postapokalyptische Welt, in der die Roboter die Kontrolle übernommen haben.

"Horizon Zero Dawn" wurde von den "Killzone: Shadow Fall"-Machern Guerrilla Games entwickelt und exklusiv nur für die Playstation 4 programmiert. Die Kritikerstimmen fielen bislang überwiegend positiv aus. Laut Analysten darf sich Sony aller Voraussicht nach über vier bis sechs Millionen Käufer freuen.