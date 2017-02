Lady Gaga kommt im Herbst nach Deutschland

Diese Termine sollten sich alle Fans von Lady Gaga (30, "Artpop" ) ganz dick in ihre Kalender notieren: Auf ihrer kommenden "Joanne World Tour 2017" macht der US-Megastar gleich drei Mal in Deutschland halt. Zunächst spielt Lady Gaga am 29. September in Hamburg, anschließend macht sie am 26. Oktober in Berlin und zwei Tage später am 28. Oktober in Köln halt. Ab Donnerstag, den 9. Februar, startet bereits um 9 Uhr der Verkauf der Eintrittskarten.

Als Veranstaltungsorte buchten die Tourplaner die größten Hallen der Städte. So wird Lady Gaga in der Kölner Lanxess-Arena, der Berliner Mercedes-Benz-Arena und der Hamburger Barclaycard-Arena vor jeweils knapp 20.000 Menschen performen. Dennoch: Wer zu einem der drei Deutschland-Konzerte gehen möchte, sollte schnell sein. Die Veranstaltungen werden aller Voraussicht nach schnell ausverkauft sein.