Lady Gaga arbeitet schon wieder an neuer Musik

Erst im Oktober veröffentlichte Lady Gaga (30) ihr jüngstes Album "Joanne" . Trotzdem ist die Sängerin schon wieder zurück im Tonstudio. Aktuell arbeitet sie mit dem R&B-Produzenten Brian Kennedy zusammen, der schon Hits für Topstars wie Rihanna, Chris Brown, Ciara und Kelly Clarkson geschrieben hat. Kennedy war es auch, der ein Foto auf Instagram veröffentlichte, auf dem er zusammen mit Lady Gaga und dem Country-Star Dallas Davidson zu sehen ist.

Zu der Aufnahme schrieb er: Die erste Session des Jahres mit Lady Gaga und Dallas Davidson - zwei wunderbare Menschen!" Dazu setzte er noch das vielversprechende Hashtag #newsound. Es sieht also ganz so aus, als würde es schon viel früher als erwartet neue Musik von Lady Gaga geben. Doch das ist noch nicht alles. Lady Gaga gab auf ihrem Twitter-Account außerdem einen Hinweis darauf, dass sie bald ihren lange erwarteten Tourstart ankündigen wird. Im Kurznachrichtendienst teilte sie eine Nachricht von einem Lady-Gaga-Fan-Account, in dem es heißt: "Lady Gagas Tour ist bereits gebucht und wird nach der Super-Bowl-Halbzeitshow angekündigt!"

Lady Gaga wird am 5. Februar in der Halbzeit-Show des Super Bowls auftreten. Das Finale der US-amerikanischen Footballliga NFL gilt als das größte Einzelsport-Event der Welt. Keine schlechte Bühne, um für seine Tour die Werbetrommel zu rühren. Und wir erinnern uns: Beyoncé hat letztes Jahr ebenfalls bei ihrem Auftritt beim Super Bowl ihre Welt-Tournee angekündigt. Lady Gaga könnte nun also in ihre Fußstapfen treten...