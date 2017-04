Kylie Jenner überrascht zum Coachella mit neuer Neon-Frisur

Von Blond über Türkis zu Rosa und Schwarz: Kylie Jenner (19) hat schon so ziemlich jede erdenkliche Haarfarbe ausprobiert. Ihre neueste Verwandlung pünktlich zum Start des Coachella-Festivals stellt aber alles bisher Dagewesene in den Schatten: Denn der Reality-Star trägt jetzt Neon-Gelb! Ihren akkurat geschnittenen Long Bob präsentierte Jenner bei Instagram, wo sie einen Schnappschuss von sich in sexy Pose postete. Ihre Kurven werden dabei von einem rückenfreien, goldenen Mini-Dress verhüllt.

Die neue Hingucker-Mähne kommt bei den Fans gut an. Eine Userin lobt die Beauty-Unternehmerin: "Dir steht einfach alles". Eine andere schreibt: "Ich liebe deine Haare!". Vermutlich ist die Haar-Verwandlung aber nur von kurzer Dauer. Nur wenige Stunden vor dem besagten Post hatte Jenner ein Foto aus dem Privat-Jet hochgeladen, auf dem ihre Mähne noch schwarz war. Man darf gespannt sein, für welche Farbe sie sich als nächstes entscheidet ...