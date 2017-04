Kurz, kürzer, Katy Perry: Sie hat schon wieder einen neuen Look

Sängerin Katy Perry (32, "Chained to the Rhythm" ) hat ihre Fans Anfang März mit einer schicken blonden Kurzhaarfrisur überrascht. Doch Kollegin Miley Cyrus (24, "Wrecking Ball" ) diente offenbar nicht lange als Vorbild. Denn kürzer geht bekanntlich immer! Auf Instagram postete Perry ein Foto, auf dem die neue Radikalkur auf ihrem Kopf zu sehen ist: ein raspelkurzer Pixie-Cut!

"Fifth element flow", kommentierte die Sängerin das Bild. Damit verriet die 32-Jährige auch gleich die Inspiration für ihren neuen Look. Schauspieler Bruce Willis (62) trägt als Korben Dallas in "Das fünfte Element" eine ähnliche Frisur. Den Fans scheint es zu gefallen, innerhalb von wenigen Stunden bekam das Bild bereits über eine halbe Million "likes".