Kurt Cobain wäre 50 geworden: Rührende Zeilen von seiner Tochter

Die US-Grunge-Ikone Kurt Cobain wäre am heutigen Montag 50 Jahre alt geworden. Fans auf der ganzen Welt gedenken seiner. Der mit Abstand rührendste Post aber kommt von seiner Tochter Frances Bean Cobain (24): "Heute wäre dein 50. Geburtstag gewesen. Du wirst geliebt und du wirst vermisst. Danke, dass du mir das Geschenk des Lebens gegeben hast. Für immer deine Tochter, Frances Bean Cobain." Diese handschriftlichen Zeilen veröffentlichte das US-Model soeben auf ihrem Instagram-Account.

Mit seiner Band Nirvana (1987-1994, "MTV Unplugged in New York" ) wurde Kurt Cobain in den 1990er Jahren zu einem leidenschaftlich verehrten Superstar. Er gilt auch heute noch als Ikone der Grunge-Bewegung. Umso größer war der Schock, als der Sänger sich am 5. April 1994 in Seattle, Washington, das Leben nahm. Seine Witwe, Courtney Love, zog die gemeinsame Tochter allein auf.