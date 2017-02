Kult-Szene in "Basic Instinct": So viel zeigte Sharon Stone

Seit 25 Jahren ist es die heißdiskutierteste und erotischste Szene in Hollywood und endlich herrscht ein für alle Mal Klarheit: Sharon Stone (58) zeigt in "Basic Instinct" , als sie während des Verhörs mit Michael Douglas (72) die Beine übereinander schlägt, wirklich alles. Das stellte der Regisseur des Erotikstreifens, Regisseur Paul Verhoeven (47), jetzt in einem Interview mit dem "Playboy" klar. "Ja, man sieht die Vagina von Sharon Stone."

Es seien aber nur vier Frames, also nur wenige Sekunden: "Man muss schon ganz genau hinschauen und am besten noch eine Lupe zur Hand nehmen, wenn man da wirklich etwas sehen will." Stone sei damals im Minirock und ohne Höschen auf dem Stuhl gesessen, die Kameras seien einen knappen Meter vor ihr gestanden und genau auf die Schamlippen der damals 34-Jährigen ausgerichtet gewesen.

Die Idee dazu hätten beide beim gemeinsamen Essen entwickelt. Verhoeven plauderte von einer Bekannten, die immer demonstrativ Einblick unter ihren Rock gewährte: "Als ich Sharon die Geschichte erzählte, war sie sofort bereit, das in den Film einzubauen." Die Szene habe so vorher nicht im Drehbuch gestanden.