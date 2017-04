Kronprinzessin Victoria wird 40 - und alle dürfen mitfeiern

Kronprinzessin Victoria feiert am 14. Juli ihren 40. Geburtstag. Als künftige Königin von Schweden kann sie diesen Jubeltag nicht einfach nur privat mit der Familie begehen. Ein ganzes Land will seine Thronfolgerin hochleben lassen. Und das ist der Plan für die zweitägige Feier:

Tag 1

Wie der Hof am Freitag mitteilte, beginnen die Feierlichkeiten am 14. Juli um 10 Uhr mit einem Dankgottesdienst in der Stockholmer Schlosskirche. Eingeladen sind die königliche Familie, Vertreter von Regierung und Reichstag sowie die Mitarbeiter des Hofs. Beim anschließenden Empfang im Schlossgarten wird die Kronprinzessin laut Protokoll Geschenke entgegennehmen. Um 12 Uhr sollen die Salutschüsse ertönen. Der Höhepunkt für die royalen Fans dürfte aber wohl die anschließende Kutschfahrt der Prinzessin und ihrer Familie ab 13 Uhr durch Stockholm sein.

Den Abend des "Victoriatags", wie ihr Geburtstag seit jeher heißt, begeht die Kronprinzessin dann in der Stadt Borgholm auf der Insel Öland. Die Feierlichkeiten dort beginnen um 19 Uhr.

Tag 2

Am nächsten Vormittag geht es auf Schloss Solliden, dem Sommersitz der königlichen Familie auf der Insel Öland, weiter. Um 11 Uhr werden sich die Kronprinzessin und ihre Familie, darunter auch das Königspaar, die vielen kleinen Prinzen und Prinzessinnen und die schwangere Prinzessin Sofia, im Park der Anlage noch einmal von ihren Landsleuten feiern lassen. Die Parktore öffnen für die Schaulustigen bereits um 8:30 Uhr. Danach ist dann offiziell Schluss...