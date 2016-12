Krimi-Tipps an Heiligabend

20:15 Uhr, kabel eins: Miss Marple: Mörder ahoi

Miss Marple (Margaret Rutherford) wird Zeugin, wie bei der Verwaltungsratssitzung einer Stiftung für schwer erziehbare Jugendliche einer der Teilnehmer nach einem fürchterlichen Niesanfall tot zusammenbricht. Ein tragisches Unglück? Nein, Mord - davon ist Miss Marple überzeugt. Des Rätsels Lösung vermutet sie auf dem stiftungseigenen Segelschulschiff. Als die "H.M.S. Battledore" wieder in See sticht, ist die Hobby-Detektivin mit an Bord.

21:55 Uhr, Sat.1 Gold: Kommissar Rex - Ein Engel auf vier Pfoten

Die Eltern des zehnjährigen Markus Richter leben nach einem Seitensprung seines Vaters getrennt. Markus möchte dennoch die anstehenden Weihnachtstage gemeinsam mit den Eltern verbringen. Um seine Mutter zu überreden, schleicht er sich heimlich vom Eishockeytraining davon. Damit seine Abwesenheit nicht auffällt, gibt er seinem Freund Tommy sein Trikot. Doch dann wird Tommy entführt. Eine Verwechslung? Markus beschließt, seinen Freund auf eigene Faust zu befreien.

22:05 Uhr: kabel eins: Miss Marple: 16 Uhr 50 ab Paddington

Auch im Nachtzug lässt Miss Marple (Margaret Rutherford) das Verbrechen nicht los: Durchs Fenster beobachtet sie einen vorbeifahrenden Zug einen brutalen Mord. Doch die Polizei findet keine Leiche - und stempelt den Vorfall als Spinnerei der alten Dame ab. Das kann die Detektivin aus Leidenschaft natürlich nicht auf sich sitzen lassen! Mit Feuereifer macht sie sich daran, den geheimnisvollen Mord aufzuklären. Die Zeit drängt: Schon bald gibt es weitere Opfer.

01:15 Uhr: ZDF: Wilsberg: Oh du tödliche...

24. Dezember nachmittags: Wilsberg (Leonrad Lansink) ersteht auf dem Münsteraner Weihnachtsmarkt einen Tannenbaum. Zeitgleich langweilt sich Ekki (Oliver Korittke) bei der Weihnachtsfeier mit den Kollegen vom Finanzamt. Alex (Ina Paule Klink) besorgt währenddessen noch das Weihnachtsgeschenk für Kommissarin Springer. Aber gerade, als sie zur Kasse gehen will, stürmt ein als Weihnachtsmann Verkleideter in den Laden und bedroht die Kassiererin mit einer Waffe.