Krimi-Tipps am Sonntag

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Wehrlos

Ein erschreckendes Bild finden Major Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Kollegin Bibi Fellner (Adele Neuhauser) bei einem nächtlichen Einsatz vor: Der Leiter der Wiener Polizeischule liegt erschossen im Wohnzimmer seines Hauses, ein Stockwerk höher seine Frau tot, mit gebrochenem Genick. Was zuerst wie ein Beziehungsdrama mit Totschlag und Selbsttötung aussieht, wirft schon bald Fragen auf: Es muss nämlich noch jemand am Tatort gewesen sein. Diese Person und eine Dienstwaffe, aus der die tödliche Kugel abgefeuert wurde, gilt es nun zu finden. Eine Spur führt zur Polizeischule, in der Ausbilder Thomas Nowak (Simon Hatzl) ein eisernes Regiment führt.

20:15 Uhr, ZDFneo, Bella Block: Blackout

Nach einer Feier des Hamburger Mäzens Bodo Frings (André Hennicke) zu Ehren eines prominenten US-Autors wird die Literatur-Studentin Saskia (Johanna Wokalek) in einem Auto im Wald tot aufgefunden. Bei der Lesung waren auch Bella (Hannelore Hoger) und ihr Partner, Professor Simon Abendroth (Rudolf Kowalski), anwesend. Am Fundort der Leiche kann sich Bella zwar an die Studentin erinnern. Aber sie kann sich sonst an überhaupt nichts mehr von diesem Abend erinnern. Bella hat einen Blackout.

21:45 Uhr, Das Erste, Maria Wern, Kripo Gotland: Stille Wasser

Der Mord an zwei Frauen erscheint Maria Wern (Eva Röse) zunächst unfassbar. Beide Opfer arbeiteten als Kellnerinnen in einer Strandbar, deren Besitzer vor der Polizei einiges zu verbergen hat. Alles deutet darauf hin, dass er von seinen Angestellten erpresst wurde. Aber ist das ein Motiv für zwei grausame Ritualmorde? Eine merkwürdige Wendung nimmt der Fall, als Marias Kollegin Erika bei einem nächtlichen Angriff nur knapp dem Tod entgeht. Die Gerichtsmedizinerin ist frisch verliebt in den netten Psychologen Anders, bei dem die beiden Mordopfer auf der Couch lagen. Hat der Arzt etwas mit den Bluttaten zu tun?

22:05 Uhr, ZDF, The Missing - Wo ist Oliver? (1)

Bei einem Zwischenstopp in einer französischen Kleinstadt verlieren Emily (Frances O'Connor) und Tony Hughes (James Nesbitt) ihren fünfjährigen Sohn Oliver für eine Sekunde aus den Augen - und er verschwindet spurlos. Ein großer Suchtrupp der Polizei und eine Medienkampagne ergeben nichts. Das Ehepaar Hughes ist verzweifelt. Geringen Trost bringt die Anteilnahme der Einheimischen und die Tatsache, dass die Ermittler-Legende Julien Baptiste (Tchéky Karyo) sich des Falles annimmt.