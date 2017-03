Krimi-Tipps am Sonntag

20:15 Uhr, Das Erste: Tatort: Nachtsicht

Ein junger Mann wird nachts von einem Auto überfahren. Die Bremer Kommissare Inga Lürsen (Sabine Postel) und Stedefreund (Oliver Mommsen) wissen schon bald, dass es kein Unfall war, aber ein Motiv für die Tat scheint es nicht zu geben. Als kurze Zeit später erneut ein junger Mann überfahren wird, ahnen die Kommissare, dass sie es mit einem Serientäter zu tun haben. Spuren am Tatort führen zum ehemaligen Drogenabhängigen Kristian Friedland (Moritz Führmann). Doch der hat für den Zeitpunkt des Mordes ein Alibi. Zum Erstaunen der Kommissare versuchen seine Eltern (Angela Roy und Rainer Bock) mit allen Mitteln, die Ermittlungen von ihm fern zu halten.

20:15 Uhr, ZDFneo, Stubbe - Von Fall zu Fall: Begleiterinnen

Warum reagiert Marina (Tessa Mittelstaedt), eine professionelle Begleiterin, so heftig, als sie vom Tod eines Kunden erfährt? Darüber wundern sich Kommissar Stubbe (Wolfgang Stumph) und Kollege Zimmermann (Lutz Mackensy). Sie überbringen der jungen Frau in einer Hotelsuite die Nachricht von der Ermordung des Finanzberaters Maximilian Wehmann. Doch nicht nur eine erschrockene Professionelle lässt das Opfer zurück, sondern auch eine Ehefrau. Stubbe stößt auf einen Kreis von Kunden, die behaupten, von dem getöteten Finanzberater auf skrupellose Art und Weise zu waghalsigen Investitionen genötigt worden zu sein.

20:15 Uhr, ONE: Steirerblut

Ausgerechnet St. Anna! Mit einem unguten Gefühl kehrt die Grazer LKA-Jungkommissarin Sandra Mohr (Miriam Stein) in ihren Heimatort zurück, um an der Seite ihres neuen Chefs Sascha Bergmann (Hary Prinz) den Tod einer Journalistin aufzuklären. Weil diese eine Enthüllungsstory über Amtsmissbrauch und Vetternwirtschaft schreiben wollte, gerät der Bürgermeister (August Schmölzer) unter Verdacht. Kurz vor der Wahl käme ein Skandal für den umstrittenen Politiker mehr als ungelegen. Verlassen kann er sich nur auf seinen Neffen Max Leitgeb (Thomas Stipsits). Der lässt Beweismittel verschwinden und macht sich plump an Sandra heran, seine "Ex" aus Teenagertagen.

21:45 Uhr, ZDFneo: Spreewaldkrimi: Mörderische Hitze

Ein Postbote wirft sich mit Selbstmordabsicht vor einen LKW. Bei den Untersuchungen wird festgestellt, dass er ein schweres Verbrechen begangen haben muss. Aber wer und wo ist das Opfer? In der Hitze des Hochsommers folgen Kommissar Krüger (Christian Redl) und sein Team dem Weg des Paketboten durch den Spreewald. Sie stoßen dabei auf ein Familiendrama. Billiglöhne im Zustelldienst und der Umstieg von Holz auf Leichtmetall beim Bootsbau sind für die Handlung wichtige Aspekte.