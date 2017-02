Krimi-Tipps am Sonntag

20:15 Uhr, Das Erste, Polizeiruf 110: Dünnes Eis

Als die 23-jährige Boutiqueverkäuferin Kim Peelitz (Lucie Hollmann) auf dem Weg zur Arbeit entführt wird, soll ihre Mutter Anja (Christina Große), eine Altenpflegerin, 100.000 Euro zahlen, damit Kim freikommt. Verzweifelt wendet sich Anja an die Magdeburger Polizei, die umgehend die Fahndung nach der jungen Frau einleitet. Schnell stellen Brasch (Claudia Michelsen) und Köhler (Matthias Matschke) erste Ungereimtheiten fest. Kim ist kein typisches Entführungsopfer. Sie stammt aus einfachen Verhältnissen. Ihr leiblicher Vater ist offenbar vor vielen Jahren verstorben. Warum erpressen die Entführer ausgerechnet die alleinstehende Altenpflegerin?

20:15 Uhr, ZDFneo, Unter anderen Umständen: Spiel mit dem Feuer

Ein kurz vor der Beförderung stehender Mitarbeiter des Schleswiger Jugendamtes wird tot in seinem noch warmen Räucherschrank gefunden. Der gut situierte Familienvater führte eine Vorzeigeehe - so der erste Schein. Doch je weiter die Ermittlungen von Jana Winter (Natalia Wörner) voranschreiten, desto tiefer werden die Abgründe, die sich hinter der scheinbar makellosen Fassade des Opfers verbergen. Henner Ullmann lebte sadomasochistische Neigungen mit verschiedenen Frauen in seiner Gartenhütte aus und demütigte damit seine Ehefrau, die seinem Treiben vom Wohnhaus aus zusehen konnte.

21:45 Uhr, ZDFneo: Das unsichtbare Mädchen

Vor elf Jahren verschwand ein Mädchen aus einer kleinen Stadt an der deutsch-tschechischen Grenze. Der Fall hat den pensionierten Kommissar Altendorf (Elmar Wepper) nie losgelassen. Ein aktueller Mordfall bringt ihn mit dem jungen Kommissar Tanner (Ronald Zehrfeld) zusammen. Die beiden nähern sich langsam an und dringen immer tiefer in das Labyrinth der Ereignisse von damals.

22:00 Uhr, ZDF, Inspector Barnaby: Gesund aber tot

Murrend lässt sich Inspector Barnaby (John Nettles) von seiner Frau Joyce (Jane Wymark) zu einem Wellness-Urlaub in Swavely Manor überreden. Kaum entspannt er sich, da findet Joyce im Salzbad neben sich eine Leiche. Die Tote ist die reiche Kitty Pottinger, zum wiederholten Mal auf Alkoholentzug und die letzte Hoffnung des Betreiberpaares Phoebe (Lesley Manville) und Luke Archbold (Jason Durr). Denn Swavely Manor steht unmittelbar vor dem finanziellen Kollaps. Sergeant Jones sucht nach Kittys ordinärem Ehemann Kenny. Als Luke Archbold von einem seiner Fitness-Geräte zerquetscht aufgefunden wird, ahnt Jones, wer der Täter sein könnte.