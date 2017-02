Krimi-Tipps am Sonntag

20:15 Uhr, Das Erste: Tatort: Der scheidende Schupo

Ludwig Maria Pohl (Arndt Schwering-Sohnrey), genannt Lupo, ist auf der Dienststelle der Weimarer Polizei nur ein von den meisten Kollegen unbeachteter Kollege. Das ändert sich schlagartig, als zuerst ein Bombenanschlag auf ihn verübt und kurz darauf eine tödliche Rizin-Vergiftung bei ihm festgestellt wird. Er hat nur noch zwei Tage zu leben - Kira Dorn (Nora Tschirner) und Lessing (Christian Ulmen) müssen seinen Mörder finden. Sie finden heraus, dass Lupo der bislang unbekannte Sohn des kürzlich verstorbenen Besitzers einer Thüringer Porzellanmanufaktur ist. Lupo steht ein Drittel des beträchtlichen Erbes zu.

20:15 Uhr, ZDFneo: Unter anderen Umständen: Mord im Watt

Ein toter Junge wird unweit der Küste im Watt gefunden. Er wurde bewusstlos geschlagen und dann gefesselt ins Watt gelegt. Der Teenager lebte noch, als die Flut kam und ihn ertränkte. Aufgrund der Ähnlichkeit mit einem Fall aus dem vergangenen Jahr in Hamburg wird der Hamburger Kommissar Erik Nielsen (Lars Mikkelsen) hinzugezogen, um die Suche nach einem vermutlichen Serientäter zu unterstützen. Jana (Natalia Wörner) und Erik kommen sich während der Ermittlungen näher, und Jana erhält daraufhin eine Reihe mysteriöser Anrufe mit der Melodie eines Kinderliedes.

21:45 Uhr, ZDFneo: Hattinger und die kalte Hand

Ein sommerlicher Tag am Chiemsee: Kinder entdecken auf einem Segelboot die Leiche eines Mannes. Kommissar Hattinger (Michael Fitz) und seine Kollegen von der Priener Polizei nehmen die Ermittlungen auf. Kurz darauf taucht eine zweite Leiche auf: Die Autorin Annette Kaufmann wurde in ihrer Ferienwohnung ermordet. Es handelt sich augenscheinlich um einen Serienmord. Der Täter scheint Kommissar Hattinger persönlich zu kennen und provoziert ihn mit blutigen Hinweisen. Zwischen den beiden Mordopfern besteht eine schicksalhafte Verbindung: Beide tragen Mitschuld am Tod eines jungen Mädchens, das auf Grund eines Ärztepfuschs ihr Leben verlor.

22:00 Uhr, ZDF: Inspector Barnaby: Und wo sind die Leichen?

Gregory Lancaster ist noch keine Stunde tot, da wird seine Leiche gestohlen, und die seiner vor Jahren gestorbenen Kinderfrau aus ihrem Grab geraubt. Doch die Lancasters streiten sich ums Erbe. Alleinerbe Felix (Alastair Mackenzie) will den Familienbesitz an seinen reichen Schulfreund Sonny Desai (Navin Chowdhry) verkaufen. Ein Schock für seine Mutter Hermione (Diana Quick) und seine Schwester Rose (Helen Baxendale), zumal Sonny offensichtlich die verheiratete Rose gleich mit übernehmen will. Da verschwindet Roses Ehemann.