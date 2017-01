Krimi-Tipps am Sonntag

20:15 Uhr: Das Erste: Tatort: Wacht am Rhein

Im "Veedel" liegen die Nerven blank: Auch der Ladenbesitzer Adil Faras (Asad Schwarz) und die junge Mutter Nina Schmitz (Nadja Bobyleva) finden, man muss etwas tun. Sie haben sich der selbst ernannten Bürgerwehr "Wacht am Rhein" angeschlossen und patrouillieren, um die Straßen sicherer zu machen. Doch dann wird beim Überfall auf eine Zoohandlung der Sohn des Inhabers erschossen. Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär) ermitteln. Dringend tatverdächtig: der gebürtige Nordafrikaner Khalid Hamidi (Samy Abdel Fattah). Umgehend ruft Bürgerwehr-Anführer Dieter Gottschalk (Sylvester Groth) eine Mahnwache für das Mordopfer ein.

20:15 Uhr, ZDFneo: Unter anderen Umständen: Böse Mädchen

Ein Lehrer wird ermordet. Kommissarin Winter (Natalia Wörner) überbringt der Ehefrau des Ermordeten die Todesnachricht. Mechthild Gajewski war bereits in großer Sorge, weil ihr Mann in der vergangenen Nacht nicht nach Hause gekommen und auch per Handy nicht erreichbar gewesen war. Als Jana und ihr Kollege Hamm (Ralph Herforth) in der Schule eintreffen, an der Gajewski als Lehrer unterrichtet hat, wird ihnen ein Video gezeigt, das per E-Mail an den Direktor geschickt wurde. Absender unbekannt. Das Video zeigt Gajewski eindeutig beim Sex mit einer minderjährigen Schülerin.

21:45 Uhr, ZDFneo: Solo für Weiss: Das verschwundene Mädchen

Während der mutmaßliche Kindsmörder Matthias Mattner (Philipp Hochmair) bei seiner Gerichtsverhandlung in Lübeck fliehen kann, erlebt die LKA-Zielfahnderin Nora Weiss (Anna Maria Mühe) ihren ganz persönlichen Albtraum. Auf der Fähre von Lettland nach Lübeck verschwindet ihr neunjähriges Patenkind Daina. Doch sie hat nicht viel Zeit, nach dem Kind zu suchen, denn der Fall wird ihrem Vorgesetzten Jan Geissler (Peter Jordan) übertragen. Nora selbst wird auf den flüchtigen Mattner angesetzt. Gleichzeitig muss sie sich mit dem neuen Kollegen Simon Brandt (Jan Krauter) zusammenraufen.

22:00 Uhr, ZDF: Inspector Barnaby: Mord mit Magie

Gideon Latimers (Andrew-Lee Potts) Zauber-Show in der Kirche sieht gefährlich aus. Und tatsächlich wird eine Mitwirkende von einer herabstürzenden Lichtanlage zermalmt. Kein Unfall, sondern eindeutig Mord. Für Vikar Magnus Soane (Jack Shepherd) zudem eindeutig die Strafe des Herrn für die Gottlosigkeit der ganzen Gemeinde Midsomer Oaks. Auch Soane wird ermordet, ebenso Gideon Latimers Frau. Barnaby (Neil Dudgeon) hat alle Mühe, das Dickicht von Abhängigkeiten und Feindschaften zu durchdringen.