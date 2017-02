Krimi-Tipps am Montag

20:15 Uhr, ZDFneo: Inspector Barnaby: Grab des Grauens

Der kleine Ort Midsomer Prior wird überragt von einem mächtigen keltischen Grabhügel. In jüngster Zeit kommt er nicht zur Ruhe. Vor 20 Jahren war er über dem Landeigentümer Roger Heldman eingestürzt, der dort nach Antiquitäten grub. Nun wird der Sohn des verschollenen Archäologen Paul Hartley-Reade bei einem Ritual auf dem Grabhügel mit einem Pfeil erschossen. Er hatte gehofft, mit einer Anrufung heidnischer Götter seine Ehe retten zu können.

20:15 Uhr, ZDF: Neben der Spur - Dein Wille geschehe, Krimi

Psychiater Joe Jessen (Ulrich Noethen) wird zu einem Notfall gerufen: Auf einer Brücke steht eine Frau, ein Handy am Ohr. Joe kann die Frau nicht retten. Sie wirkt ferngesteuert und springt in den Tod. Ihre Tochter Jenny (Alva Schäfer) glaubt nicht an den Freitod ihrer Mutter Carina Winter - ganz im Gegensatz zu Hauptkommissarin Veronika "Ronnie" Nielsen (Michaela Rosen), für die die Fakten klar auf der Hand liegen. Wurde die Frau von ihrem Anrufer in den Suizid getrieben?

20:15 Uhr, rbb: Tatort: Tod vor Scharhörn

Der gewaltsame Tod eines Kollegen macht den Kommissaren Stoever (Manfred Krug) und Brockmöller (Charles Brauer) in ihrem letzten Fall zu schaffen: Helmut Weckwört, zu dessen Pensionierung die Kommissare eben noch ein Ständchen geübt hatten, liegt erschossen in einem Straßengraben. Es sieht nach Raubmord aus. Die Kommissare stoßen auf einige Überraschungen: Weckwörts Ehefrau Margot (Anne Bennent), wesentlich jünger als ihr verstorbener Mann, scheint mit dem Tod ihres Mannes sehr gefasst umzugehen. Weckwörts unehelicher Sohn, zu dem er ein sehr enges Verhältnis hatte, scheint in privaten Schwierigkeiten zu stecken.

21:50 Uhr, ZDFneo: Inspector Barnaby: Der Club der toten Autoren

Ein preisgekrönter Schriftsteller wird zu Beginn des Midsomer-St.-Michael-Literatur-Festivals ermordet. Aber Festival-Sponsor Sam Callaghan (Tom Mannion) ist fest entschlossen, weiterzumachen. Zumal er Jezebel Tripp (Emma Buckley) als Jury-Mitglied gewonnen hat, eine skandalumwitterte Erfolgsautorin populärer Frauenbücher. Nach einem weiteren Mord an einem Literaten fürchtet auch Jezebel um ihr Leben. Barnaby (John Nettles) stößt auf einen Sumpf aus Korruption und Lügen.