Krimi-Tipps am Montag

20:15 Uhr, rbb, Tatort: Kälter als der Tod

Das Frankfurter Ermittlerteam Anna Janneke (Margarita Broich) und Paul Brix (Wolfram Koch) muss seinen ersten Fall lösen. Brix ist der Neue mit langjähriger Erfahrung bei der Sitte in Frankfurt, Janneke ist die Quereinsteigerin, die vorher die Polizei in Berlin psychologisch beraten hat. Er wohnt zur Untermiete bei einer alten Freundin. Sie ist noch gar nicht so richtig angekommen in Frankfurt. An ihrem ersten Tag werden sie von Kommissariatsleiter Henning Riefenstahl (Roeland Wiesnekker) nicht gerade freundlich empfangen und gleichzeitig mit dem schrecklichen Mord an einer ganzen Familie konfrontiert.

20:15 Uhr, ZDFneo, Inspector Barnaby: Blut ist dicker...

Barnabys Assistenten Troy (Daniel Casey) winkt die Beförderung zum Inspektor. Bevor er sich entscheidet, stürzt ein historischer Tunnel während der Restaurierungsarbeiten ein. Unter allerlei historischen Knochen findet sich das Skelett eines kürzlich Verstorbenen. Barnaby (John Nettles) untersucht den verdächtigen Todesfall. Troy verfolgt derweil Tom (David Bradley), einen geheimnisvollen Außenseiter, der in den Wäldern lebt. Tom ist mit einer Gruppe aggressiver Jugendlicher aneinandergeraten. Als einer der Teenager in einer Schlagfalle gefangen und erschossen wird, fällt der Verdacht sofort auf Tom.

21:55 Uhr, ZDFneo, Inspector Barnaby: Immer wenn der Scherenschleifer...

Während einer "spanischen Nacht" in Midsomer wird Fiona Thompson (Nina Marc) nach einem lautstarken Streit mit ihrem Mann Gary tot aufgefunden - im roten Tanzkleid und blutüberströmt. Wenig später wird unter ähnlichen Umständen eine der gesellschaftlichen Größen des Ortes erschlagen, der pensionierte Arzt Charles Rust (John Standing). Es gibt nur zwei vage Gemeinsamkeiten: die allgemeine Unbeliebtheit der Mordopfer und ein quietschendes Geräusch wie das des Karrens des Scherenschleifers Jacob Stoke, das Zeugen gehört haben. Doch der Scherenschleifer wird kurz darauf auch ermordet aufgefunden.