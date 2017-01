Krimi-Tipps am Montag

20:15 Uhr, ZDF, Die Lebenden und die Toten (1) - Ein Taunuskrimi

Im Taunus werden drei Menschen von einem Scharfschützen erschossen - bald schon ist in den Medien vom "Taunus-Sniper" die Rede, und in der Öffentlichkeit macht sich Verunsicherung breit. Bei dem Sniper scheint es sich um einen hochgradig strategisch agierenden Killer zu handeln. Neben den Ermittlern Oliver von Bodenstein (Tim Bergmann), Pia Kirchhoff (Felicitas Woll) und Kai Ostermann (Michael Schenk) kommt in diesem Fall auch LKA-Profiler Andreas Neff (Simon Schwarz) zum Einsatz.

20:15 Uhr, rbb, Tatort: Wahre Liebe

Natascha Klein war eine schillernde Persönlichkeit. Gerade erst hat die auch von der Presse geschätzte "Liebes-Päpstin" den zwanzigmillionsten Kunden ihrer Internet-Partneragentur "Lovecast" gefeiert. Jetzt wurde sie in ihrem Büro erschlagen. Neben der Leiche liegt ein Briefumschlag mit 50.000 Euro. Könnte sich ein enttäuschter Kunde an der Agenturchefin gerächt haben? Staatsanwalt von Prinz (Christian Tasche) empfiehlt Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Schenk (Dietmar Bär), verdeckt zu ermitteln. Ein gefährlicher Einsatz für ihre neue Aushilfsassistentin Gabi (Kathi Angerer), die sich freiwillig als Lockvogel meldet.

21:45 Uhr, ZDFneo, Inspector Barnaby: Nachts, wenn du Angst hast

Während in dem Dorf Fletcher's Cross die Spiritistin Rosetta Price (Liza Sadovy) vor ihren Anhängern Kontakt mit dem Jenseits aufnimmt, findet Janet Pennyman (Mary Jo Randle) ihren Mann Patrick tot auf. Die Leiche des Begräbnisunternehmers liegt in seiner eigenen Aufbahrungshalle. In dem wenig überzeugenden Versuch, einen Selbstmord vorzutäuschen, hat man Patrick zunächst mit einem Kerzenleuchter niedergeschlagen und ihm dann die Pulsadern aufgeschnitten. Im Dorf hält sich die Trauer über Pennymans Ableben in Grenzen, denn er war als notorischer Geizhals verschrien.

21:45 Uhr, Das Erste, Kommissar Wallander: Die weiße Löwin

Seit Tagen fehlt jede Spur von der vermissten Lehrerin Inga Hedeman, die sich in den Townships von Kapstadt engagiert. Kommissar Wallander (Kenneth Branagh), gerade für eine Konferenz in Südafrika, soll auf Bitten der örtlichen Kollegen deren Mann Axel beruhigen. Doch schon bald gibt er sich damit nicht zufrieden und beginnt auf eigene Faust zu ermitteln. Dabei tauchen Spuren weiterer Verbrechen auf, Inga aber bleibt verschwunden. Unterstützt von einer südafrikanischen Kollegin, gerät Wallander in ein Netz aus dunklen Geschäften und politischen Intrigen.

21:50 Uhr, ZDFneo, Inspector Barnaby: Nass und tot

Kaum fällt der Startschuss zur Regatta in Midsomer, wird die Leiche von Guy Sweetman aus dem Fluss gezogen. Guy war Ehrenvorsitzender des Ruderclubs und ein Womanizer. Barnaby (John Nettles) und Scott (John Hopkins) finden unter den männlichen Zeugen viele, die ihm feindlich gesonnen waren. Eine von Guys Eroberungen ist die Schatzmeisterin des Clubs, Clare Bonavita (Diana Quick). Inzwischen interessiert sich Clare aber nur noch für den Hoffnungsträger des Clubs, den jungen Henry Charlton (Owain Yeoman).

23:20 Uhr, ZDFneo, Arne Dahl: Misterioso

Nach einem Überfall auf die "Sydbank", bleibt ein Bankräuber tot zurück. Ein Dartpfeil hat sein Auge durchbohrt. Vom Täter fehlt jede Spur. Danach werden in Stockholm kurz hintereinander drei hochrangige Unternehmer ermordet. Jenny Hultin (Irene Lindh), die Chefin des Obersten Kriminalamts, stellt aus gegebenem Anlass eine Spezialeinheit zusammen, genannt das A-Team. Sie suchen nach dem Motiv für die Morde. Zu dem Team gehört Paul Hjelm (Shanti Roney), der wegen seines heldenhaften Einsatzes bei einer Geiselnahme nicht, wie eigentlich zu erwarten, befördert wird, sondern sich stattdessen einem polizeiinternen Komitee stellen muss.