Krimi-Tipps am Freitag

20:15 Uhr, ZDF, Der Staatsanwalt: Tod per Kurier

Vom eigenen Fahrzeug überrollt und getötet - so finden Polizei und Oberstaatsanwalt Bernd Reuther (Rainer Hunold) einen Kurierfahrer auf einem Parkplatz am Wiesbadener Rheinufer. Als ein Kollege des Toten vernommen werden soll, flüchtet er vor den Kriminalhauptkommissaren Kerstin Klar (Fiona Coors) und Christian Schubert (Simon Eckert). Wurde er aufgrund beruflicher Rivalitäten zum Mörder? Doch auch die Witwe des Opfers hätte ein Mordmotiv gehabt. Mit psychologischem Geschick und Raffinesse gelingt es Bernd Reuther, die Wahrheit ans Licht zu holen.

20:15 Uhr, ZDFneo, Lewis: Mord in bester Gesellschaft

Die 16-jährige Beatrice (Laura Rees) taucht am frühen Morgen verwahrlost und psychisch abwesend in einem Oxforder Krankenhaus auf. Die Jugendliche wurde unter Drogen gesetzt und vergewaltigt. Kriminalinspektor Lewis (Kevin Whately) hört zufällig vom Schicksal des jungen Mädchens, als er nach einem verlorenen Squash-Match gegen Hathaway (Laurence Fox) mit starken Rückenschmerzen in die Notaufnahme eingeliefert wird. Ohne zu zögern übernehmen die beiden die Ermittlungen.

20:15 Uhr, Sat1.Gold, Der Bulle von Tölz: Süße Versuchung

Ein Mann stirbt ausgerechnet in dem Moment, als er sich in einem Bordell mit einem Mädchen vergnügt. Um unangenehme Fragen zu vermeiden, will der Bordellinhaber Arno Aschauer (Michael Rast) zusammen mit Charlie Meisriemel (Andreas Hoppe) den Toten beseitigen. Unglücklicherweise geraten die beiden dabei in eine Verkehrskontrolle und töten versehentlich den dort anwesenden Polizisten.

21:45 Uhr, ZDFneo, Agatha Raisin: Und die Tote im Feld

Agatha (Ashley Jensen) will ihren abweisenden Nachbarn James (Jamie Glover) beeindrucken, indem sie dem Wanderclub beitritt. Doch dort herrscht Unruhe. Baron Sir Charles Fraith kann es nicht gutheißen, dass die Wanderer über sein Land laufen und die Felder zertrampeln. Jessica Tartnick, eine wahre Kämpferin für den Wanderclub, ist davon überzeugt, dass die Wanderer im Recht sind und vertritt störrisch ihre Position. Als Jessica dann tot auf dem Land des Barons gefunden wird, beginnt Agatha auf Wunsch ihrer Freunde erneut zu ermitteln.

22:00 Uhr, Das Erste, Polizeiruf 110: Cassandras Warnung

Gegen einen Polizisten zu ermitteln, ist alles andere als ein einfacher Start für den neuen Kommissar Hanns von Meuffels (Matthias Brandt). Das adlige Nordlicht hat es ohnehin schwer, von seinen neuen Münchner Kollegen akzeptiert zu werden. Gerry Vogt (Ronald Zehrfeld) hingegen ist ein beliebter Kommissar im Münchner Polizeipräsidium. Als dessen Frau Diana Vogt (Alma Leiberg) erschossen aufgefunden wird, eckt Hanns von Meuffels mit seinem Verdacht gegen Gerry Vogt überall an. Doch kurz darauf stellt sich heraus, dass Diana Vogt lebt.

23:30 Uhr, Das Erste, Mankells Wallander: Vor dem Frost

Unheimliche Ereignisse zerstören die Alltagsidylle in der südschwedischen Kleinstadt Ystad: Am Himmel tauchen brennende Schwäne auf, eine Hobbygeologin verschwindet, und in der Kirche entdeckt man eine grausam hingerichtete Gynäkologin. Mit seinem Team, das durch zwei neue Kollegen - seine Tochter Linda (Johanna Sällström) und den eigenwilligen Stefan Lindman (Ola Rapace) - verstärkt wurde, macht Kommissar Wallander (Krister Henriksson) bei seinen Ermittlungen nur langsam Fortschritte, bis die Polizei nach dem Fund einer Bibel und der Entführung eines Babys religiösen Fanatikern auf die Spur kommt.