Krimi-Tipps am Freitag

20:15 Uhr: ZDF: Der Staatsanwalt: Liebe und Wut

Ein erschlagener junger Mann in einem Wiesbadener Park ruft Oberstaatsanwalt Bernd Reuther (Rainer Hunold), die Kriminalhauptkommissare Kerstin Klar (Fiona Coors) und Christian Schubert (Simon Eckert) auf den Plan. Seit Kurzem ist der Park bekannt als Schwulen-Treffpunkt. Gehörte das Opfer zu dieser Szene? Ein vermeintlich braver Familienvater, der in einem Krankenhaus liegt, hat Verletzungen, die zu dem Tötungsdelikt passen. Doch der Verletzte leidet unter Gedächtnisverlust.

20:15 Uhr, ZDFneo: Vera - Ein ganz spezieller Fall: Der verlorene Sohn

John Warnock ist ein Schürzenjäger. In einer Bar reißt er eine junge Frau auf und überredet sie, mit zu ihm nach Hause zu kommen. Während er draußen auf sie wartet, wird Warnock erstochen. In seinem Auto findet die Polizei 6000 Pfund in bar und einige Prepaid-Handys. Bei allen wurden die Anruflisten gelöscht, außer bei einem. DCI Vera Stanhope (Brenda Blethyn) stößt auf einen entscheidenden Hinweis aus Warnocks Vergangenheit.

20:15 Uhr, Sat.1 Gold: Der Bulle von Tölz: Strahlende Schönheit

Der angesehene Schönheitschirurg Dr. Mattel wurde auf bestialische Weise ermordet. Ein Fachkundiger hat das Röntgengerät so manipuliert, dass der Chirurg durch oftmalige Bestrahlung einen langsamen und qualvollen Tod starb. Zu den Hauptverdächtigen zählen sowohl Mattels größter Widersacher Dr. Liebnitz (Stephan Schwarz) als auch seine Lebensgefährtin, die der Tote wegen einer Jüngeren abservierte.

21:45 Uhr, ZDFneo: Mord im Mittsommer: Im Eifer des Gefechts

Eine Gruppe Jugendlicher fährt mit dem Boot auf die Insel Sandhamn, um den längsten Tag des Jahres zu feiern. Doch als die Mittsommernacht endet, ist einer der Jugendlichen, Victor, tot. Vera (Saga Samuelsson), die wieder mit ihrem Vater Jonas (Stefan Gödicke) im Haus neben Nora (Alexandra Rapaport) wohnt, ist ebenfalls zu einer Mittsommerparty gegangen und nicht zurückgekommen. Jonas befürchtet das Schlimmste und bittet die Polizisten Thomas Andreasson (Jakob Cedergren) und Mia Holmgren (Sandra Andreis), nach seiner Tochter zu suchen. Im Laufe der Ermittlungen stellt sich heraus, dass Victor einen Tag vor seinem Tod Streit mit einem Drogendealer hatte.

22:00 Uhr, Das Erste, Tatort: Die chinesische Prinzessin

Münster steht Kopf. Songma, Künstlerin, Dissidentin, Prinzessin, stellt ihre Werke im Westfälischen Landesmuseum aus! Doch jetzt ist sie tot. Ermordet mit einem Skalpell liegt sie am Morgen nach ihrer Vernissage in der Münsteraner Rechtsmedizin. Prof. Boerne (Jan Josef Liefers) steht nicht nur unter Schock, sondern auch unter dringendem Tatverdacht: Er hatte sie in der Nacht zuvor in sein Allerheiligstes eingeladen. Und jetzt? Der sichtlich angeschlagene Rechtsmediziner hat keine Erinnerung mehr an die letzten Stunden.

23:30 Uhr, Das Erste, Ein Fall für Annika Bengtzon: Lebenslänglich

Der angesehene Elitepolizist David Lindholm wurde aus nächster Nähe erschossen. Als Mörderin kommt nur seine Ehefrau Julia (Sandra Andreis) infrage, deren Fingerabdrücke auf der Tatwaffe gefunden wurden. Der Fall scheint sonnenklar, doch Annika Bengtzon (Malin Crépin) hat ihre Zweifel: War Lindholm tatsächlich der sympathische Freund und Helfer, für den alle ihn hielten? Die Reporterin beginnt mit ihren Recherchen und kommt dank der Mithilfe einer jungen Polizistin schon bald der Wahrheit nahe, so nahe, dass sie um ihr Leben bangen muss.