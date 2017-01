Krimi-Tipps am Freitag

20:15 Uhr, ZDF, Der Staatsanwalt: Sabrinas letzter Flug

Eine junge Stewardess stürzt vom Dach eines Hotels in den Tod. Schnell ist für Oberstaatsanwalt Bernd Reuther (Rainer Hunold) klar, dass das kein Unfall war, sondern ein Tötungsdelikt. Reuther erinnert sich daran, schon vor vielen Jahren in einem Prozess mit der Toten zu tun gehabt zu haben. Damals war sie noch Schülerin. Sie hatte einen Lehrer des sexuellen Missbrauchs bezichtigt. Hat der Tod von Sabrina Jensen mit dem Fall von früher zu tun?

20:15 Uhr, ZDFneo, Vera - Ein ganz spezieller Fall: Schuld und Sühne

Eine Gruppe Zehntklässler verbringt ein paar Tage in einem Freizeitpark. Am Abend sitzen sie am Lagerfeuer, als ein Mann brennend und schreiend von einem Steilhang ins Wasser stürzt. Der 25-jährige Gideon Frane kann nur noch tot geborgen werden. Die Schüler sagen aus, dass sie im Vorfeld einen Streit gehört haben. Nach und nach kommen DCI Vera Stanhope (Brenda Blethyn) und ihr Team dahinter, was sich tatsächlich zugetragen hat.

20:15 Uhr, Sat1.Gold, Der Bulle von Tölz: Wenn die Masken fallen

Das Tölzer Land ist um eine Attraktion reicher: In der Villa Safari soll ein Swingerclub eröffnet werden. Resi (Ruth Drexel), die davon noch nichts mitbekommen hat, richtet für die Eröffnungsfeier das kalte Büffet aus. Zeitgleich liefert Benno (Ottfried Fischer) ebenfalls ein Büffet an Prälat Hinter (Michael Lerchenberg), der gerade den "Verein zur Erhaltung der Sauberkeit" gegründet hat - eine Bürgerinitiative, die gegen den Swingerclub ist. Die Situation eskaliert, als in der Villa Safari eine Leiche im Keller gefunden wird.

21:45 Uhr, ZDFneo, Mord im Mittsommer: Heute Nacht bist du tot

Marcus Nielsen, ein Psychologiestudent, wird im Haus seiner Mutter auf Sandhamn erhängt aufgefunden. Erst wird sein Tod für Selbstmord gehalten, aber Thomas (Jakob Cedergren) und Mia (Sandra Andreis) sind da anderer Meinung. Dann stellt sich heraus, dass Marcus sich für eine Semesterarbeit über Gruppendynamik mit einer Gruppe von Küstenjägern, einer Eliteeinheit des schwedischen Militärs, befasst hat. Einer derer, die er befragt hat, Jan Erik Fredell, wird kurz danach ermordet.

22:00 Uhr, NDR, Tatort: Chateau Mort

Wohin eigentlich mit Schwarzgeld, das nicht mehr bei Schweizer Banken geparkt werden kann? Der Rückgriff auf teure Sachwerte bietet sich an. Uralten, kostbaren Wein zum Beispiel. Matteo Lüthi (Roland Koch) von der Thurgauer Polizei will solche Deals aufdecken und kreuzt dabei die Wege von Klara Blum (Eva Mattes) und Kai Perlmann (Sebastian Bezzel), die den Mord an einem jungen Arbeitslosen aufklären. Der war mit einem Rucksack voll wertvoller Flaschen Wein im Bodensee versenkt worden. Mord und Steuerdelikte könnten zusammenhängen.

23:30 Uhr, Das Erste, Ein Fall für Annika Bengtzon: Der rote Wolf

Nach dem gewaltsamen Tod eines Kollegen setzt Annika Bengtzon (Malin Crépin) dessen Recherchen fort. Dabei kommt sie auf die Spur einer linksextremistischen Gruppe, die vor Jahrzehnten einen Anschlag auf eine Militärbasis verübte. Nun werden die einstigen Revolutionäre von ihrer Vergangenheit eingeholt: Einer nach dem anderen stirbt durch die Hand eines Serienkillers. Während die Reporterin an dieser brandheißen Geschichte arbeitet, ereignet sich in ihrem Privatleben der Supergau.