Krimi-Tipps am Donnerstag

Bei "Mord in bester Gesellschaft" (Das Erste) hilft Psychiater Winter zum letzten Mal bei der Aufklärung eines Mordfalls. In "Solo für Schwarz" (ZDFneo) sorgen Fotos einer Straftat für Aufsehen und in "Polizeiruf 110" (rbb) wird ein Eliteschüler tot aufgefunden.