Krimi-Tipps am Donnerstag

20:15 Uhr: ZDFneo, Nachtschicht: Wir sind alle keine Engel

Die Moderatorin Milla (Katrin Bauerfeind) annonciert die "Ab-in-die-Wüste-Schlussmacherwoche" über den Radiosender Seven FM. Das lässt sich Pizza-Bote Mufti Korkmaz (Arnel Taci) nicht zweimal sagen. Am besten soll Milla gleich live in ihrer Sendung seiner Freundin Sharronda (Alina Levshin) den Laufpass geben. Radio-Chef Simon (Hans-Jochen Wagner) ist begeistert, das bringt Quote! Dass bei Muftis Ex-Perle damit eine Sicherung durchbrennt, ahnt niemand. Sie bedient sich aus dem Waffenarsenal ihrer Brüder und nimmt erst einmal ihre Blumenladenchefin Wilma (Chiara Schoras) als Geisel.

20:15 Uhr, Das Erste, Der Bozen-Krimi: Am Abgrund, Krimi

Mit viel Glück entgeht Kommissarin Sonja Schwarz (Chiara Schoras) dem Mordanschlag eines Scharfschützen. Ihr Mann Thomas (Xaver Hutter), der neben ihr im Auto sitzt, wird jedoch lebensgefährlich verletzt. Während die unter Schock stehende Sonja ihre Stieftochter Laura (Charleen Deetz) und deren Großmutter Katharina Matheiner (Lisa Kreuzer) informiert, untersucht ihr Chef Matteo Zanchetti (Tobias Oertel) den Unfallort und stößt auf eine seltsame Spur. Parallel dazu ermitteln Jonas Kerschbaumer (Gabriel Raab) und sein Vater (Hanspeter Müller Drossaart) im Fall des tödlich verunglückten Sohns einer Bergbäuerin (Katja Lechthaler).

20:15 Uhr, WDR, Tatort: Freunde bis in den Tod

Der 19-jährige Roland Klaas wird erschossen auf einem Feldweg bei Ludwigshafen gefunden. Lena (Ulrike Folkerts) und Kopper (Andreas Hoppe) finden in der Nähe eine Kiesgrube, in der Schießübungen stattgefunden haben. Sicher ist, dass die Schießübungen geheim bleiben sollten, da alle Patronenhülsen aufgesammelt wurden. Ein Computerspiel, das Roland selbst programmiert hat, zieht Kopper ganz in seinen Bann. Kopper und Lena machen eine erschreckende Entdeckung: Ein Level des Spiels ist dem Grundriss von Rolands Schule nachempfunden. Hatte Roland einen Amoklauf in seiner Schule geplant?

20:15 Uhr, rbb, Polizeiruf 110: Feindbild

Über den Tod eines Mannes serbischer Nationalität führt der dritte Rostocker Fall Kathrin König (Anneke Kim Sarnau) und Alexander Bukow (Charlie Hübner) auf die Spur des verzweifelten Vaters Lutz Brückmann (Andreas Patton), der seit Jahren vergeblich versucht, einen mächtigen Rostocker Pharmakonzern für den Tod seiner Tochter zur Rechenschaft zu ziehen. Wie die Kommissare im Laufe der Geschichte ermitteln, war der dem kleinen Mädchen verabreichte Zeckenimpfstoff nicht ausreichend getestet worden.