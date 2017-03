Krimi-Tipps am Dienstag

20:15 Uhr, ZDFneo, Schwarzach 23 - Und die Hand des Todes

Als Schrotthändler Anton tot aufgefunden wird, entwickelt sich ein Fall, in den jeder der Germingers verwickelt wird: der gesetzestreue Kommissar Franz Junior (Maximilian Brückner), seine rebellische Schwester Anna (Marlene Morreis), Ex-Polizist Franz Germinger Senior (Friedrich von Thun) und dessen Frau Erika (Gundi Ellert). Wer könnte es auf Anton abgesehen haben? Kommissar Franz Germinger Junior tappt zunächst im Dunkeln. Seine Schwester Anna ist ihm mitunter in einigen Situationen voraus, was auch daran liegen mag, dass sie gern ihre Kompetenzen überschreitet.

20:15 Uhr, BR, Tatort: Angezählt

Der Hilferuf auf ihrem Handy erreicht Ermittlerin Bibi Fellner (Adele Neuhauser) nicht, weil die Rufnummer anonym ist und sie deshalb das Gespräch wegdrückt. Unmittelbar danach wird die Anruferin, eine bulgarische Ex-Prostituierte, das Opfer eines Mordanschlages. Als sie auf der Straße stehend eine Zigarette raucht, besprüht sie ein Junge von seinem BMX-Rad aus plötzlich mit einer benzingefüllten Spielzeug-Pumpgun, und die Frau steht sofort in Flammen. Schlagartig begreift Bibi Fellner, dass sie von ihrer Vergangenheit eingeholt worden ist, als sie zusammen mit Kommissar Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) am Tatort vor einem Wiener Bowlingcenter eintrifft.

22:00 Uhr, NDR, Tatort: Großer schwarzer Vogel

Ein Junge tollt durchs Treppenhaus, seinem Fußball hinterher. Der plumpst auf einen Briefumschlag, in dem eine Bombe versteckt ist - ein grauenvoller Unglücksfall. Ritter (Dominic Raacke) und Stark (Boris Aljinovic) finden heraus, dass eigentlich der bekannte Berliner Radiomoderator Nico Lohmann (Florian Panzner) und seine schwangere Freundin Anne (Klara Manzel) die Opfer der Briefbombe werden sollten. Sie recherchieren zuerst unter den Anrufern von "Nicos Nacht" und stoßen auf Petra Piwek (Karina Plachetka), die ihren gewalttätigen Mann auf Nicos Anraten hin verlassen hat.