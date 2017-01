Krimi-Tipps am Dienstag

20:15 Uhr, ZDFneo, Helen Dorn: Unter Kontrolle

Mia, die vierjährige Tochter des Unternehmers Hans Thomsen (Herbert Knaup), verschwindet unter mysteriösen Umständen. Eine Suchaktion der Polizei ergibt keinerlei Hinweise, was sich in dem Düsseldorfer Wohnviertel abgespielt haben könnte. LKA-Kommissarin Helen Dorn (Anna Loos) ermittelt mit ihrem Partner Gregor Georgi (Matthias Matschke) in alle Richtungen - auch im geschäftlichen Umfeld von Hans Thomsen. Inga Thomsen (Barbara Auer), zweite Ehefrau von Hans Thomsen und Stiefmutter von Mia, versucht, die Familie in diesen schweren Stunden zusammenzuhalten, während ihr Mann mit Hilfe seines Anwalts selbst nach seiner kleinen Tochter sucht.

20:15 Uhr, BR, Tatort: Der Polizistinnenmörder

Klara Blum (Eva Mattes) ist auf der Jagd nach dem Waffenhändler Meiners (Michael Brandner). Er wird verdächtigt, eine junge Polizistin erschossen zu haben. Auch die Schweizer Kollegen um Reto Flückiger (Stefan Gubser) von der Thurgauer Kantonspolizei sind interessiert an Meiners, denn er ist ein Verbindungsmann zum Schweizer Waffenhändler Hutter. Bei der Überführung des Verdächtigen nach Deutschland geraten Klara und ihr Schweizer Kollege in einen Hinterhalt. Während Perlmann in Konstanz daran arbeitet, den Maulwurf ausfindig zu machen, werden die Kommissare und ihr Gefangener zu Gejagten.

22:00 Uhr, NDR, Tatort: Brüder

Die Polizisten David Förster (Christoph Letkowski) und Anne Peters (Anna-Lena Doll) werden zu einem Notruf geschickt - ein Mann fühlt sich bedroht. Der Einsatz eskaliert und Anne wird lebensgefährlich verletzt. Als die Bremer Hauptkommissare Inga Lürsen (Sabine Postel) und Stedefreund (Oliver Mommsen) eintreffen, sind David und der Mann verschwunden. Indizien deuten darauf hin, dass der Mann ermordet worden ist. Die Bremer Hauptkommissare finden heraus, dass David und Anne unvermutet die Aktivitäten eines kriminellen Clans gestört haben. Als David wieder auftaucht, weicht er den Fragen zum Tathergang aus. Hat der Clan etwas gegen ihn in der Hand?

22:45 Uhr, hr, Sherlock: Der leere Sarg

Zwei Jahre ist es her, seit Sherlock Holmes (Bendict Cumberbatch) vor den Augen seines Freundes John Watson (Martin Freeman) in den Tod stürzte. Nun steht der exzentrische Ermittler wieder vor seinem Wegbegleiter, putzmunter, arrogant und wie immer zu Scherzen aufgelegt. Die Freude des Doktors ist allerdings nicht ganz ungetrübt, denn ihm wurde übel mitgespielt. Holmes bleibt aber nicht viel Zeit, um seinen verstimmten Assistenten zu besänftigen, es gilt, im Auftrag seines Bruders Mycroft (Mark Gatiss) einen Sprengstoffanschlag auf das britische Parlament zu vereiteln.