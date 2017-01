Krimi-Tipps am Dienstag

20:15 Uhr, ZDFneo: Mörderische Jagd

Detektiv Finn Zehender (Hinnerk Schönemann) soll die Kinder von Urs Jäger (Stephan Bürgi) beschützen. Dieser besitzt nämlich eine Liste, für die sich nicht nur der Verfassungsschutz interessiert, sondern auch fiese Gangster. Auf dieser Liste sind die Namen von Deutschen, die Geld an der Steuer vorbeigeschmuggelt haben - auf geheime Konten in der Schweiz. Die organisierte Kriminalität schreckt vor nichts zurück, um an die Liste zu kommen. Finn Zehender gerät zunehmend in Gefahr.

20:15 Uhr, BR, Tatort: Einmal täglich

Peter Burkhardt, Hauptdarsteller und populärer Frauenschwarm der Daily Soap "Total das Leben" wird in der Hallendekoration ermordet aufgefunden. Die Kollegen sind bestürzt - oder ist ihr Entsetzen geheuchelt? Denn während der Ermittlungen stellen die Münchner Kriminalhauptkommissare Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) und Ivo Batic (Miroslav Nemec) fest, dass alle einflussreichen, an der Soap beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein Motiv hatten.

21:45 Uhr, ZDFneo, Die Wallensteins: Dresdner Dämonen

Ein junger Mann stirbt durch eine Explosion in seiner Dresdner Plattenbauwohnung. Seine Freundin Stefanie (Sarah Horváth) überlebt wie durch ein Wunder. Im Blut des Mannes wird Chrystal Meth gefunden. Vermutlich kommt die Droge aus Tschechien. Die erste Spur führt zum "Kleinen König", mit echtem Namen Grigar, einem Großdealer aus Tschechien, der das Grenzgebiet zu versorgen scheint. Ihm konnte bislang nichts nachgewiesen werden. Bärbel Wallenstein (Anja Kling), Hauptkommissarin in Dresden, erwartet während der Ermittlungen eine handfeste Überraschung. Ihre Tochter Kim (Lisa Tomaschewsky) wird ihr als neue Kollegin vorgestellt.

22:00 Uhr, NDR, Tatort: Happy Birthday, Sarah

"Klaus' Haus" ist ein Jugendtreff an einer der vernachlässigten Ecken Stuttgarts, gefördert von einem reichen Erben, der sich als cooler Wohltäter gibt. Als einer der Sozialarbeiter von "Klaus' Haus" ermordet wird, fällt den Kommissaren Thorsten Lannert (Richy Müller) und Sebastian Bootz (Felix Klare) vor allem Sarah Baumbach (Ruby O. Fee) auf: frühreif, aufmüpfig, aus einer kriminellen Familie und häufige Besucherin im Jugendtreff, wo Leiter Sven Vogel (Tobias Oertel) eine Vertrauensperson für sie ist.

22:45 Uhr, hr, Sherlock - Die Hunde von Baskerville

Einst wurde der Vater von Henry Knight (Russell Tovey) in den Sümpfen von Dartmoor vor den Augen seines noch kleinen Sohnes von einem monströsen Hund zerfleischt. Danach ward die Bestie nie mehr gesehen. 20 Jahre später hofft der noch immer zutiefst traumatisierte Henry, mit Sherlocks (Benedict Cumberbatch) Hilfe endlich den Hintergründen des schrecklichen Ereignisses auf die Spur zu kommen. Holmes und Watson (Martin Freeman) reisen ins ländliche Dartmoor und nehmen die Ermittlungen auf. Sehr schnell weckt ein geheimes Forschungslabor des britischen Militärs ihr Misstrauen. Eine logische Erklärung scheint zum Greifen nahe.