Kreative Einladung: Oberschüler will mit Emma Stone zum Abschlussball

Der Abschlussball der Highschool oder auch "Prom" ist in den USA ein großes Ding. In den vergangenen Jahren haben sich immer mehr Oberschüler ein Herz gefasst und versucht, über YouTube oder Social Media Promis dazu zu bewegen, mit ihnen dorthin zu gehen. Der junge Jacob Staudenmaier hat nun mit einer witzigen "La La Land" -Hommage Oscar-Preisträgerin Emma Stone (28) um ein solches Date gebeten.

In dem etwas mehr als zwei Minuten langen Video mit dem Titel "Emma Stone, Prom?" stellt Staudenmaier die Eröffnungsszene des Hollywood-Hits nach. Wie er in der Beschreibung erklärt, hat er die komplette Szene in Eigenregie realisiert, den Songtext umgeschrieben und auch die Choreografie entworfen.

Sie wäre nicht der erste Promi

Vielleicht könnte das Ganze sogar funktionieren, denn die Einladung ist nicht nur gut gemacht, Emma Stone stammt auch aus derselben Gegend wie der Oberschüler. Dieser besucht die Arcadia Highschool in Phoenix, Stone wurde im nahegelegenen Scottsdale geboren. Viel Zeit, um Ja zu sagen, hat Stone allerdings nicht mehr, denn der Abschlussball steigt am 29. April.

Zahlreiche Promis haben in den vergangenen Jahren tatsächlich auf derartige Bitten geantwortet und sind auch als "Prom-Date" erschienen, darunter Superstars wie Taylor Swift, Miley Cyrus und Katy Perry.