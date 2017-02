Kourtney Kardashian: Trägt ihre vierjährige Tochter ein Piercing?

Für kleine Mädchen ist es eigentlich nichts Ungewöhnliches, Schmuck langsam für sich zu entdecken. Auch Penelope Disick, die vierjährige Tochter von Kourtney Kardashian (37, "Keeping Up With the Kardashians" ) und Scott Disick (33), kommt nun offenbar langsam in dieses Alter. Doch sie wäre kein Mitglied des Kardashian-Clans, wenn sich das nicht auf extravagante Weise zeigen würde.

Auf dem neuesten Instagram-Bild ihrer Mama trägt die Kleine etwas, das ganz nach einem Lippenpiercing aussieht. Was Kourtney Kardashian im Kommentar auch ganz ohne Vorbehalt zugibt: "Unser Oscar-Sonntag. Ja, das ist ein Lippenring. Danke an Kim Kardashian."

Damit ist auch klar, wie die kleine Penelope an das für eine Vierjährige eher ungewöhnliche Schmuckstück gekommen ist. Offenbar war der Lippenring ein Geschenk ihrer Tante. Ein Umstand, der uns aufatmen lassen kann. Denn vor einem Monat wurde Kim Kardashian (36) mit einem Fake-Lippenpiercing gesichtet - das scheint sie nun an ihre Nichte weiter vererbt zu haben.