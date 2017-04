Konzerte abgesagt! Elton John schwer erkrankt

Große Sorgen um Elton John (70, "Rocket Man" )! Wie seine PR-Agentur Murray Chalmers mitteilte, ist der britische Sänger an einer "seltenen und potenziell tödlichen Infektion" erkrankt und musste zwei Tage auf einer Intensivstation behandelt werden. Seine geplanten Auftritte in Las Vegas und Bakersfield müssen deswegen ausfallen. John befand sich auf einer Tour in Südamerika. Während des Rückflugs aus Chile verschlechterte sich sein Zustand rapide, sodass er nach der Landung in England umgehend in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Mittlerweile gehe es ihm allerdings wieder besser, man gehe von einer vollständigen Genesung aus. In der Mitteilung seines Managements äußert sich auch John selbst. Er entschuldigte sich für die Enttäuschung, die er bei den Fans der abgesagten Auftritte ausgelöst habe. Außerdem dankte er den Ärzten für die großartige Versorgung. Anfang Juni will er wieder Konzerte geben. Dann startet seine ausgedehnte Europa-Tournee in seiner Heimatstadt London, die ihn auf vier Stationen auch nach Deutschland bringen wird. (Köln, 27. Juni - Mannheim, 5. Juli - Berlin, 7. Juli - Hamburg, 8. Juli)