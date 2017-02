Konzertabsage nach Überfall auf Miami Yacine

Schüsse, Überfall, Konzertabsage. In Dortmund eskaliert die Tage eine Auseinandersetzung. Mittendrin: der erfolgreiche Rapper Miami Yacine, der mit seinem Überraschungshit "Kokaina" bereits mehr als 50 Millionen Klicks auf Youtube einheimste. Was war geschehen? Wie unter anderem die "Bild"-Zeitung berichtet, wurde der Dortmunder bereits am vergangenen Dienstag Opfer eines Überfalls. Wie ein Polizeisprecher erklärte, schlugen sechs vermummte Täter auf den Musiker ein.

Nur einen Tag später wurden auf ein Café im Norden der Stadt Schüsse abgefeuert. In dem Lokal wurde erst vor kurzem ein Video des Yacine-Widersachers 18 Karat gedreht. Zwar wurde eine Scheibe zerstört und ein Spielautomat getroffen, allerdings kam keine der anwesenden Personen zu Schaden. Ob der Überfall und die Schüsse im Zusammenhang stehen, ist bislang zwar noch völlig unklar, dennoch zogen die Behörden die Konsequenzen:

Ein für Freitag angedachtes Konzert von Miami Yacine wurde aus Sicherheitsgründen von der Polizei und der Stadt mit solch schweren Auflagen belegt, dass den Veranstaltern nur noch die Absage übrig blieb. Yacine organisierte daraufhin eine spontane Autogrammstunde für seine Fans in Dortmund. Auf seiner Facebook-Seite schrieb er: "Dieser Anschlag hatte den Hintergrund, mich vom Auftritt in Dortmund abzuhalten. Aber scheiß drauf, so ist das auf der Straße, manchmal teilt man aus, manchmal steckt man ein."