Konkurrenzkampf bei Bachelorette" deutet sich schon in erster Folge an

Seit Mittwoch läuft im Fernsehen wieder die Datingshow „Die Bachelorette" auf RTL. Dieses Jahr dreht sich die Serie um die 27-jährige Alisa aus Berlin, die auf diesem Weg unter 20 Kandidaten einen neuen Partner sucht. Jede Woche wirft sie Männer raus, bis am Ende nur noch einer übrig bleibt - so zumindest die Theorie.Bereits nach den ersten fünf Minuten kündigt RTL den Zuschauern unterschwellig an, weswegen es sich lohnen sollte, die Show weiter zu verfolgen: Auch 2015 wird es wohl - typisch für die Serie - einen harten Konkurrenzkampf um die Bachelorette geben. Dafür schneidet der Fernsehsender genau solche Zitate in die Sendung ein, die darauf hinweisen sollen, wie genervt einige Teilnehmer wohl jetzt schon von ihren Mitstreitern sind - wie zum Beispiel Alexander, der scheinbar ohne mit ihm geredet zu haben über Mario äußert: „Er geht mir jetzt schon auf den Sack".Die junge Lehrerin für Mathematik, Deutsch und Sport gibt an, bis jetzt eher schlechtere Erfahrungen mit Männern gemacht zu haben. In der ersten Folge berichtet die Bachelorette 2015 von ihrem letzten „Verhältnis", bei dem ihr Partner nicht bodenständig genug gewesen sei und sie nach der Trennung schnell ersetzt hätte. „Darunter habe ich erstmal sehr gelitten",kommentiert Alisa vor laufender Kamera, um mit ihrer scheinbar traurigen Liebesleben-Vergangenheit die Sympathie der Zuschauer zu wecken. „Ich wünsche mir einen Mann, der mir den Weg weist (...) und bei dem ich einfach mal Frau sein kann", erklärt die Berlinerin. Ob sie ihn durch die RTL-Serie findet, bleibt abzuwarten.Die Teilnehmer scheinen jedenfalls begeistert von Alisa zu sein. „Erster Eindruck? Ganz ehrlich, Hammer-Frau, auf jeden Fall!", schwärmt zum Beispiel Florian (27) aus Regensburg. Patrick (24) sagt lässig: „Sie ist voll mein Typ" und Mathias (39) ergänzt: "Die Bachelorette 2015 ist (...) Premium Deluxe". Bei so viel Zustimmung der Männer ist klar, dass auch der Zuschauer Gefallen an der Bachelorette 2015 findet.Im Laufe der ersten Folge blendet RTL von den ihrer Meinung nach interessantesten Männern ein kurzes Vorstellungsvideo ein, in welchem sich die Teilnehmer entweder einschleimen oder durch Aussagen wie „Ich helfe weinenden Leuten in der U-Bahn" (Dennis) wie ein Nerd rüber kommen. Bei Teilnehmer Gordon (32) kann man kaum von einem Zufall sprechen, dass er haargenau so aussieht wie Paul aus „Der Bachelor" 2012 und Patrick (24) sieht aus wie ein Doppelgänger von Sami Khedira. Zwei Teilnehmer berichten darüber, dass sie schon ein Kind haben. Klar, dass auch hier wieder ein Drama vorprogrammiert ist. Und der Vater der Bachelorette erzählt den Zuschauern: „Dass Alisa die Bachelorette 2015 ist, macht mich super stolz!" Als wäre es der Traum eines jeden Elternteils, dass ihr Kind seinen Partner über eine Fernseh-Show findet.Die Kamera zeigt, wie sich die Männer für das erste Treffen scheinbar mühevoll aufstylen, um von sich zu überzeugen. „Für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance!", begründete Jörg seine langwierigen Gedanken über sein Outfit, obwohl die Bachelorette mit indonesischen Wurzeln wohl eine etwas andere Meinung vertritt: „Natürlich zählt der erste optische Eindruck, aber auf Dauer zählt eh der Charakter."Den Kandidaten ist die Nervosität vor dem ersten Auftritt anzumerken. Dazu filmt RTL die riesigen Schweißflecken mit Durchmesser eines Tellers, um die Aufregung zu unterstreichen. „Jetzt geht mir auch der Stift", gesteht Florian mit einer ausgefallenen Redensart ein und leistet sich vor lauter Aufregung einen kleinen Fauxpas („Wie heißt du nochmal?"), den Alisa jedoch mit Humor nimmt. Auch Alexander kommt beim Anblick der Bachelorette wohl ganz durcheinander. Auf ihre Frage „Woher bist du?" antwortet er deshalb mit seinem Namen und keinem Ort. Jedenfalls haben die beiden bei den Zuschauern und wohl auch Alisa einen bleibenden Eindruck hinterlassen.Das können die nächsten Männer nicht mehr richtig toppen und es läuft fast in allen Fällen auf ein eher freundschaftliches Vorstellen mit unangenehmem Smalltalk hinaus. Kandidat Phillipp kommt so locker rüber, dass man als Zuschauer fast den Eindruck hatte, er würde seine kleine Cousine zum ersten Mal treffen, anstatt gerade sein Blind Date kennen zu lernen.Doch es gibt noch weitere Kandidaten für die Berlinerin zur Auswahl. Robbin zum Beispiel, der ebenfalls in ihrer Heimatstadt wohnt und als männlicher Nageldesigner arbeitet, sticht mit seinen schrillen Outfits besonders heraus und behauptet über sich selber: „Ich bin ein sehr, sehr crazy Typ". Auch ein Mann mit ungewöhnlichem Namen hat ihre Neugier geweckt: Der 42-jährige Katsche ist der älteste Bewerber, bemüht sich jedoch anscheinend, jung zu bleiben. Über sich selber sagte er in die Kamera: „Ich bin schon eine Granate als Typ und die, die mich kriegt, wie wird's nicht bereuen." Klar, dass die Zuschauer ihr Augenmerk ganz besonders auf die beiden gerichtet haben. Ein paar klischeehaft verrückte Menschen, die für Unterhaltung sorgen sollen, gibt es offensichtlich jedes Jahr in der RTL-Show und dem Pendant „Der Bachelor" - so also auch 2015 wieder.Von zwei Männern erhält Alisa ein kleines Begrüßungsgeschenk. Hakan (29) bastelt ihr eine Tischtuch-Rose und erhofft sich damit wohl symbolisch eine echte Rose als Antwort. „Hakan hat damit genau ins Schwarze getroffen", erzählt Alisa.Drei Männer haben es Alisa wohl besonders angetan. Bei dem drei Jahre jüngeren Mario (24) aus Köln, der ebenfalls Sport studiert hat, verschlägt es ihr gleich sprichwörtlich etwas die Sprache, so dass sie ihn mit den Worten „Erzähl mir das doch später!" zunächst abwimmelt. Später erklärt sie ihre Nervosität mit der Begründung „Mario ist schon hot". Der Mann, der gerne mal die Initiative ergreift und viel redet, ist seinen Mitstreitern scheinbar jetzt schon ein Dorn im Auge. „Er kriegt auf jeden Fall den Aufdringlichkeitspunkt heute Abend", merkt Till eifersüchtig an.Der 24-jährige Kevin aus Hildesheim ist mit seinen 2,03 Meter zwar genau 40 Zentimeter größer als die Bachelorette 2015, punktet jedoch von Anfang an mit seiner lieben und netten Art bei ihr. „Was dir an Körpergröße fehlt, machst du durch Ausstrahlung wett", sagt er zu seiner Angebeteten, nachdem sie in einem Einzelgespräch abgeklärt hatten, dass die Körpergröße des Anderen für beide jeweils kein Problem sei. Blöd nur, dass er für die Umarmung trotzdem fast auf die Knie gehen muss.Und es scheint auch, als würde die 27-Jährige über Deniz (27) gerne mehr erfahren wollen. Der Mann aus Bremen bringt sie mit seinem ungewöhnlichen Wissen über Sternzeichen-Kompatibilität zum Lachen. Dabei merkt der Zuschauer, wie RTL ihn als einen Hobby-Astrologen ins Lächerliche ziehen will und als Freak darstellt.Auch Patrick (24), Alexander (29), Stefan (34), der in seinem Anzug eher wie ein Möchtegern- James Bond rüberkommt, Dennis (36), Gordon (32), Mathias (39), Jörg (29) und jüngster Kandidat Marvin (20) hinterlassen alle einen durchweg positiven Eindruck bei Alisa und bekommen deshalb eine Rose. Genauso wie Phillipp (27), der sich mit über 1700 Facebook-Likes zum Publikums-Liebling herauskristallisiert hat. Für ihn wäre die 27-Jährige „quasi ein Homerun", weil sie - genau wie er - aus Berlin kommt.Alles in Allem ist es aber nicht gerade taktisch klug, einem Menschen so viele Personen nacheinander vorzustellen. Aber RTL erwartet von Alisa scheinbar, sich zwanzig Namen und Charaktere auf einmal zu merken. Ob die Bachelorette alle Informationen gut verarbeitet hat, bleibt offen. Für den Zuschauer wird dadurch aber besonders deutlich, wie unterschiedlich die Teilnehmer scheinbar sind - Und dass das wohl auch für Zündstoff sorgen wird.Am Ende mussten die drei unauffälligsten Kandidaten, Lars (29), Daniel (24) und Christian (26), der der hübschen Alisa zu „machomäßig" war, die Castingshow in der ersten „Nacht der Rosen" verlassen. „Sie sollten es nicht persönlich nehmen, weil ich sie noch nicht so kenne, das ist nur mein erster Eindruck", erklärt die Bachelorette 2015.