Kommt jetzt die Revanche? Justin Trudeau will Matthew Perry verprügeln

Fliegen zwischen US-Schauspieler Matthew Perry (47) und dem heutigen kanadischen Premierminister Justin Trudeau (45) bald die Fäuste? Vor einigen Wochen offenbarte der "Friends" -Star in der Talkshow von Jimmy Kimmel, dass er in Kindheitstagen den heutigen, beliebten Politiker vermöbelt habe. Nun forderte Trudeau via Twitter eine Revanche - aber auch dazu hat sich Matthew Perry bereits geäußert.

Ein Aprilscherz?

"Ich habe nun eine Weile darüber nachgedacht, und weißt du was, wer wollte Chandler nicht schon mal schlagen? Wie wäre es mit einem Rematch Matthew Perry?", twitterte Trudeau in Anspielung an Perrys Figur Chandler in der Kultserie "Friends" ausgerechnet am 1. April. Gut möglich, dass der Politiker diese Revanche nicht ernst gemeint hat. Dennoch folgte die Antwort von Matthew Perry kurze Zeit später: "Ich denke, ich werde auf deine Forderung bezüglich eines Rematchs verzichten (immerhin steht dir derzeit eine Armee zur Verfügung)."

Dieser Twitter-Austausch scheint der erste Kontakt seit Jahren zwischen den früheren Schulkameraden zu sein. Perry hatte damals in der Show von Jimmy Kimmel erklärt, sie wären nicht in Kontakt geblieben. Der Schauspieler wurde zwar in den USA geboren, wuchs allerdings bis zu seinem 15. Lebensjahr in Ottawa im kanadischen Bundesstaat Ontario auf. Erst dann zog er nach Los Angeles zu seinem Vater. Er besitzt sowohl die US-amerikanische als auch die kanadische Staatsbürgerschaft.