Kleingärtnerverein vs. Moderator Claus Kleber: Strafanzeige!

Moderator Claus Kleber (61) ist bekannt als Mann des klaren Wortes. Doch nun hat der "heute journal"-Anchorman (ZDF) den Bogen überspannt - zumindest findet das der thüringische "Regionalverband Altenburger Land der Kleingärtner e.V." Ebendieser Verein hat nämlich bei der Staatsanwaltschaft in Gera Strafanzeige gegen den TV-Mann gestellt, wie die Leipziger Volkszeitung meldet. Stein des Anstoßes ist der Moderationstext zu einem Beitrag über vermeintlich rassistische Vorfälle in Altenburg aus seiner Sendung vom 25. Februar. Die Kleingärtner fühlen sich dadurch "pauschal diskriminiert".

In seiner Anmoderation hatte Kleber unter anderem gesagt: "Reporter notierten damals, dass in Schrebergärten schwarz-weiß-rote Reichsfahnen so präsent sind wie das Schwarz-Rot-Gold der Bundesrepublik." Wolfgang Preuß, Vorsitzender des Regionalverbandes, findet: "Das ist einfach schlecht recherchiert. Für mich stellt dies eine pauschale Diskriminierung aller Altenburger Kleingärtner dar. Ich empfinde solche Worte als öffentliche Herabwürdigung des Ehrenamts, das die Kleingärtner in unserer Stadt hundertfach engagiert leisten."

Wie fremd diesen Kleingärtnern Fremdenfeindlichkeit ist, erklärt der 71-Jährigen mit einer Aktion: "Schon im März 2015 haben wir als Regionalverband unsere Arbeit unter das Motto 'gemeinsam gärtnern-gemeinsam leben' gestellt und darin bewusst auch alle Mitmenschen mit Migrationshintergrund herzlich eingeladen."

Das ZDF habe den Bericht gelesen, wie ein Sprecher dem Branchendienst "Meedia" bestätigte. Eigene Kenntnisse über eine Anzeige habe man derzeit nicht, wie es weiter heißt. Doch Anzeige hin, Anzeige her, der Kleingärtnerverein zeigt sich in der "LVZ" auch gesprächsbereit: "Ich wäre aber jederzeit bereit, in einem persönlichen Gespräch mit Herrn Kleber die Sachlage detailliert darzulegen."