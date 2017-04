Kit Harington und Rose Leslie: Süßer "Game of Thrones"-Pärchenauftritt

2016 machten sie ihre Liebe bei den Olivier Awards öffentlich. 2017 bewiesen die "Game of Thrones" -Stars Kit Harington (30) und Rose Leslie (30) bei derselben Veranstaltung, dass sie immer noch ein echtes Power-Paar sind. Immer noch frisch verliebt, schlenderten die beiden über den roten Teppich und waren dabei wirklich schön anzusehen.

Rose Leslie trug ein leuchtend rotes Tüllkleid von Christian Dior. Unter dem transparenten Stoff blitzten ein schwarzer Balconette-BH sowie Boxershorts des Modemachers hervor. Ihre rötlich braunen Haare trug die 30-Jährige offen und leicht wellig, ihren Mund hatte sie mit einem pinken Lippenstift betont.

Harington, der in "Game of Thrones" die Rolle des Fan-Lieblings Jon Schnee spielt, trug passend zum Kleid seiner Freundin einen schwarzen Smoking samt Fliege. Seine lockige Mähne hatte er im bekannten Wuschel-Look nach hinten gekämmt.

Harington und Leslie lernten sich bei der zweiten Staffel "Game of Thrones" kennen und lieben. 2016 verriet Harington der italienischen "Vogue", wie sie sich ineinander verliebten. So soll das Setting auf Island, wo die Szenen für den eisigen Norden von Westeros gedreht wurden, einen entscheidenden Einfluss gehabt haben: "Weil das Land schön ist, weil die Nordlichter magisch sind", schwärmte er. "Wenn du dich schon zu jemandem hingezogen fühlst und dann in der Show dieses Interesse spielst, ist es sehr einfach sich zu verlieben."

In der Fantasy-Serie spielte Leslie die Rolle von Jon Schnees Geliebter Ygritte, die in Staffel vier von einem Pfeil durchbohrt wird und in Jons Armen stirbt.