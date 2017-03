Kinderfreuden im Weißen Haus: Donald Trump wird wieder Opa

Als Politiker ist US-Präsident Donald Trump (70) noch ein Greenhorn. In einer anderen ehrwürdigen Rolle hat er schon mehr Erfahrung - und darf auch weiter Praxis sammeln: als Opa nämlich. Acht Enkelkinder hat Trump schon. Und bereits im September kommt das nächste Enkelchen dazu. Dann wird Trumps Sohn Eric (33) zum ersten Mal Vater, wie dieser am Montag auf seinem Instagram-Account verraten hat. Seine Ehefrau Lara (33) erwartet einen Sohn. "Wir sind gesegnet", freut sich Trump junior.

Wie wird der Kleine heißen?

Das Paar hatte US-Medienberichten zufolge bereits Anfang Januar von der Schwangerschaft erfahren. Eric und Lara Trump haben sich also ein wenig Zeit gelassen, um die frohe Kunde unters Volk zu bringen. Vielleicht wegen der politischen Querelen in Opa Trumps frischer Präsidentschaft? Gesundheitliche Gründe sind jedoch wahrscheinlicher. "Ich war am Anfang sehr erschöpft", verriet Lara Trump gegenüber "People". Mittlerweile fühle sie sich aber "wirklich gut". Einen Namen für ihr Erstgeborenes haben die werdenden Eltern noch nicht - ihren Lieblingsnamen "Charlie" haben sie fahrlässigerweise bereits einem ihrer Hunde verpasst.

Donald Trump hat sich - ungewöhnlicherweise - auf Twitter noch nicht zu seinem neunten Enkelkind zu Wort gemeldet. Trumps älteste Enkelin ist übrigens schon neun Jahre alt: Kai Madison kam im Mai 2007 als Tochter von Donald Trump jr. und Vanessa Trump zur Welt. Zuletzt hatte Ende März 2016 der kleine Theodore James das Licht der Welt erblickt, das dritte Kind von Ivanka Trump und Ehemann Jared Kushner.