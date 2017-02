Kim Kardashian: Ist sie wieder blond?

Paris Hilton hat am Freitag ihren 36. Geburtstag gefeiert - da schickte auch Kim Kardashian (36, "Keeping Up With The Kardashians" ) herzliche Glückwünsche. Auf Twitter postete Kanye Wests Ehefrau ein Schwarz-Weiß-Bild von sich selbst und schrieb dazu: "Alles Gute zum Geburtstag Paris Hilton. Ich kann es kaum erwarten, bald mit dir zu feiern." Die beiden kennen sich schon seit zehn Jahren. Eine Weile kriselte es in ihrer Freundschaft, doch nun scheint wieder alles im Lot zu sein. Das Überraschende an Kardashians Geburtstags-Post ist aber: Sie ist darauf blond!

Das Spiegel-Selfie zeigt die 36-Jährige mit schulterlangen Haaren in Platinblond. Sie trägt ein knappes Crop Top mit extrem tiefen Ausschnitt. Ebenso auffällig: der breite Diamant-Choker, den sie um den Hals trägt. Sollte Kardashian ihre Haare tatsächlich gefärbt haben, wäre das nicht das erste Mal. Im Februar 2016 zeigte sie sich zuletzt mit blonder, langer Mähne. Später verriet sie aber, dass das nur eine Perücke gewesen sei. Ganz anders im März 2015, als die brünette Schönheit auf der Paris Fashion Week mit tatsächlich platinblond gefärbten Haaren aufgetaucht war...