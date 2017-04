Kendall Jenner: Tritt sie in Cindy Crawfords Fußstapfen?

Kendall Jenner (21) hat endgültig den Model-Olymp bestiegen: Für die neue "Live For Now"-Kampagne von Pepsi tritt sie in die Fußstapfen von Super-Model Cindy Crawford (51) - Crawford war durch ihren Superbowl-Werbespot für den Soft-Drink-Hersteller aus dem Jahr 1992 weltberühmt geworden.

In dem kurzfilm-artigen Clip sieht man Jenner während eines Foto-Shootings, das von Demonstranten unterbrochen wird, die offenbar für soziale Gerechtigkeit auf die Straße gehen. Kurzerhand schließt sie sich der Menge an und mischt sich, mit einer Pepsi in der Hand natürlich, unter die Menschen.

In einem Interview mit dem US-Portal "People Style" sagt die 21-Jährige: "Ich bin begeistert, mich in die legendäre Liste von Ikonen, die ihre Generation repräsentiert und mit Pepsi zusammengearbeitet haben, einreihen zu dürfen." Dass sie das erste Model seit Cindy Crawford ist, das einen Clip für den Softdrinkhersteller drehen durfte, sei für sie "ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist".