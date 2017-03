Keine Chance im "DSDS"-Recall: Menderes fliegt raus

Es hat mal wieder nicht sollen sein: Der Kult-"DSDS"-Kandidat und Ex-Dschungelkönig Menderes Bagci (33) ist beim Recall in Dubai aus der Show geflogen. Bei seinem insgesamt 14. Auftritt bei der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" hagelte es von den vier Juroren Dieter Bohlen (63), Shirin David (21), H.P. Baxxter (52) und Michelle (45) jeweils ein Nein. Damit ist sein Traum vom Einzug in die Live-Shows wieder einmal geplatzt.

Auch in diesem Jahr scheiterte er einfach an der Qualität seiner eigenen Performance. Menderes musste den Andreas-Bourani-Hit "Auf Uns" zum Besten geben - was gnadenlos misslang. Bohlen fand ehrliche Worte: "Deine Stimmbänder sind eher so Stolper-Drähte. Deine Stimme ist so dünn." Die Leute, die ihn nicht kennen, würden sagen, dass das gesanglich "nicht so doll sei". "Tut mir leid", meinte Bohlen ehrlich, "du weißt, ich hab dich lieb."

Bereits vor seinem Auftritt hatte Menderes große Bedenken. Ihm liege der Song nicht, auf den er sich nur einen Tag lang vorbereiten konnte, sagte er im Vorfeld. Er müsse das aber so akzeptieren und werde sein Bestes geben: "Ich würde mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ich eine Runde weiterkommen würde." Ein Scheitern würde ihn "eher wieder runterziehen". Hoffentlich nimmt er sich sein Aus nicht ganz so zu Herzen, wie angekündigt.