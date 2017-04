Kay One und Dieter Bohlen: Ist des Rätsels Lösung ganz einfach?

Rapper Kay One (32, "Der Junge von damals" ) verkündete die "News" auf seinem offiziellen Facebook-Profil: Er und Pop-Titan Dieter Bohlen (63) haben ein neues Projekt, das im Mai kommt. Nur um was es dabei genau geht, wollte der Rapper noch nicht verraten. "Muss ja spannend bleiben", lautete Kay Ones Erklärung. In den Medien wurde daraufhin wild spekuliert: Ein gemeinsamer Song? Ein Album? Oder doch eher wieder eine gemeinsame Jury-Tätigkeit? Sie suchten bereits 2014 zusammen bei "DSDS" nach Talenten.

Des Rätsels Lösung?

Kay One amüsierte sich über die Spekulationen jedenfalls prächtig und teilte Screenshots von verschiedenen Artikeln auf Facebook und Instagram. Einmal ist dort "Fragen über Fragen [...] einfach abwarten [...] #Geduld #Dasdreamteamistzurück" zu lesen. Ein anderes Mal schrieb er: "Es bleibt spannend". Bei zwei weiteren Artikeln setzte er lediglich die Hashtags "#Gerüchte", "#Geduld" und "#Bald". Die Lösung des Rätsels könnte ganz einfach sein, wie auch die "Bild"-Zeitung schreibt.

Kay One wird in der RTL-Show "Dieter Bohlen - Die Mega-Show" (Samstag, 20. Mai, 20:15 Uhr) dabei sein, wie der Sender bereits Mitte April bekanntgab. Dabei werden Bohlens Karriere und seine größten Hits gefeiert. Key One ist laut RTL als gewöhnlicher Studiogast geladen und wird live performen. Laut "Bild" hat er "eine musikalische Überraschung im Gepäck". Auch mit dabei sein werden unter anderem Andrea Berg (51), Alexander Klaws (33), Vanessa Mai (24) und Pietro Lombardi (24). Eines der Highlights ist übrigens eine Neufassung des "DSDS"-Hits "We Have A Dream". Ob sich Kay Ones Facebook-Ankündigung darauf bezieht?