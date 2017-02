Katy Perry: Bizarres Video zur neuen Single "Chained To The Rhythm"

Katy Perry (32, "Rise" ) ist zurück! Und zwar mit glitzernden Discokugeln und einer neuen Single. Während es den Song "Chained To The Rhythm" jetzt auch online zu hören, zu sehen und zum Downloaden gibt, war es vor ein paar Tagen noch schwieriger, in den Genuss der neuen Musik zu kommen. Die Fans mussten sich in einer der größeren Metropolen der Welt, wie Los Angeles, Paris oder Tokyo, aufhalten und dort zufällig auf die als Promo-Gag aufgestellten Discokugeln stoßen, um die neue Single des Popstars hören zu können.

Doch nicht nur das hat jetzt ein Ende, pünktlich zum Release präsentiert Katy Perry auch das Musikvideo zu "Chained To The Rhtythm". Der Star ist darin allerdings nicht die Künstlerin selbst, sondern ein dickbauchiger Hamster, der in einer Miniatur-Wohung lebt und von einer menschlichen Hand Essen zubereitet bekommt. Leicht bizarr das Ganze... Live performen wird Katy Perry den Song erstmals bei den Grammy Awards 2017 am 12. Februar.