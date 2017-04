Katie Price: Noch schnell ein Nacktbild vor dem Kaiserschnitt...

Fast alle Promis präsentieren sich gerne in der Öffentlichkeit. Es gibt aber auch einige Stars, die die Grenzen des guten Geschmacks weit überschreiten und alles tun, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Wie jüngst das britische Busenwunder Katie Price (38, "Reborn" ). Die überraschte jetzt mit einer ganzen Bilderserie auf ihrem Instagram-Profil, die tief blicken lässt. Bereits im August 2014 brachte die fünffache Mutter ihr bisher letztes Baby zur Welt und teilte nun einige Bilder rund um die Geburt ihrer jüngsten Tochter Bunny.

Zwei Szenerien ihres Post-Schwalls überraschen und schocken dabei besonders. Zum einen ließ sie nur fünf Minuten vor der Kaiserschnitt-Operation ein äußerst freizügiges Bild von sich schießen. Darauf zu sehen: Der entblößte Babybauch, hochgezogene Kniestrümpfe und vor allem keine Unterhose. Sind solche intimen Unten-Ohne-Bilder nicht eher für das ganz private Fotoalbum gedacht, als für die breite Öffentlichkeit?

In zwei weiteren Fotos dokumentiert Price noch den wackeligen Gesundheitszustand ihrer frischgeborenen Tochter. Bunny habe keinen einfachen Start gehabt, kommentierte die treusorgende Mutter. Sie sei ein Frühchen gewesen, aber mittlerweile ein starkes und gesundes Mädchen. Dabei ist das sichtlich geschwächte Neugeborene im Brutkasten zu sehen, mit Schläuchen und Sonden am ganzen Körper und Schaum vor dem Mund. Ob ihre Tochter der Mama dankbar sein wird, wenn sie in einigen Jahren von der Existenz dieser Bilder im Netz erfährt?