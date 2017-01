Katherine Heigl: Süßes Cover-Shooting mit ihrem Söhnchen

Was für ein süßes Foto! Katherine Heigl (38, "Kiss and Kill" ) zeigt auf dem Cover des US-Magazins "People" (Februar) erstmals ihr Söhnchen Joshua Jr. Der kleine Racker kam bereits am 20. Dezember auf die Welt und ist das erste leibliche Kind der Hollywood-Schauspielerin. Zuvor hatte sie gemeinsam mit ihrem Mann Josh Kelley (37) bereits zwei Mädchen adoptiert.

Auf dem Titel-Foto ist zu sehen, wie stolz Heigl auf ihr Söhnchen ist. Ihre Augen strahlen und auch der Kleine fühlt sich sichtlich wohl an der Brust seiner Mama. Dabei war für die 38-Jährige lange Zeit eine eigene Schwangerschaft gar kein Thema. Erst als sie 35 wurde, habe sie angefangen darüber nachzudenken. Schließlich wollte sie nicht, "dass diese Option irgendwann nicht mehr da ist", so Heigl im Interview mit "People".

Und für Heigl scheint klar, dass ihre Familie noch weiter wachsen soll. Sie könne sich vorstellen, nochmal schwanger zu werden. Auch sei eine weitere Adoption sowie ein Pflegekind möglich. "Das ist alles noch offen", lässt Heigl wissen und ergänzt: "Mir geht es gut damit!"