Kate Beckinsale: Diese drei Stars kann sie gut riechen

Wer abends nicht einschlafen kann, denkt oft über die absurdesten Dinge nach. Diesen Zustand kennt die britische Schauspielerin Kate Beckinsale (43, "Underworld: Blood Wars" ) offenbar nur zu gut. Eines Abends drehten sich ihre Gedanken nämlich plötzlich um die Gerüche ihrer prominenten Kolleginnen und Kollegen. Die drei am besten duftenden Promis veröffentlichte Beckinsale dann auf Instagram...

"Hier ist ein bisschen Unsinn, über den ich nachgedacht habe: Die drei am besten riechenden Promis sind Russell Brand, Khloé Kardashian und Common, in umgekehrter Reihenfolge", gab die Britin ihren Followern bekannt. "Ich wusste nicht, dass ein menschliches Wesen so wunderbar riechen kann wie Common", schrieb sie ganz begeistert. Der US-Rapper und Oscar-Gewinner (45, "Glory" ) darf sich also sehr geehrt fühlen.