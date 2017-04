Kätzchen entlaufen! Til Schweiger bittet die Fans um Hilfe

Drama bei den Schweigers: "Lilli's Kater Herbert ist heute in Hamburg Eppendorfer Baum entlaufen!", lässt Til Schweiger (53, "Honig im Kopf") seine Facebook-Follower wissen. Demnach ist das Kätzchen "4 Monate alt", ein "British Shorthair" und gehört wohl seiner Tochter Lilli Schweiger (18). "Wer ihn findet bekommt 500 Euro Finderlohn!", schreibt Schweiger weiter. Das war am Dienstag. Bislang gibt es noch keine Entwarnung.

So reagieren die Fans

Die Fans reagieren mit Mitleid: "Finderlohn is egal, Hauptsache der Kater kommt wieder nach Hause. Schlimm genug wenn das geliebte Tier verschwunden is! Viel Glück, dass er bald wieder zu Hause is", kommentiert ein User.

Offenbar wird bundesweit auf das Tier aufmerksam gemacht, denn eine Userin schreibt sogar: "Geteilt in Bayern - wer weiß wie weit so ein kleiner Mann kommt. Viel Glück und hoffentlich kommt her heil wieder zurück!!" Und aus Gießen heißt es: "Sehr süß! Der Gute kommt bestimmt, wenn's nachher richtig kalt und ungemütlich draußen wird von alleine wieder. Lass ihm die Tür oder das Fenster auf, aus dem er weg ist!!"

Am meisten Mut machen aber wohl Sätze wie diese: "Meiner war auch verschwunden gewesen, er kam nach einer ausgiebigen Suchaktion nach 17 Tagen wieder. Alles Gute wünsche ich euch."